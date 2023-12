Gesunde Böden für die nachhaltige Bewässerung mit Abwasser

Bewässerung kann diese Funktionen des Bodens fördern. Erstens steigert die Zufuhr von Wasser und Nährstoffen, insbesondere von Stickstoff und Phosphor, die Ernteerträge oft um eine Größenordnung, während gleichzeitig die Eutrophierung von Oberflächengewässern, die CO 2 -Emissionen aus der Düngemittelproduktion und die Nutzung fossiler Phosphatlagerstätten verringert werden. Schätzungen zufolge könnten die im Abwasser enthaltenen Nährstoffe potenziell 13 Prozent des weltweiten landwirtschaftlichen Bedarfs an Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdüngern ausgleichen [3]. Darüber hinaus kann die Bewässerung auch den Anbau von Pflanzen mit hohem Nähr- und Marktwert ermöglichen, wie z.B. Frischeprodukte, was die Ernährung der Menschen in städtischen Ballungsräumen und das Einkommen der Landwirte in Stadtrandgebieten verbessern würde. Der Stickstoffeintrag in die Böden kann jedoch auch Emissionen des Treibhausgases Distickstoffoxid (N 2 O) verstärken.

Höhere Erträge bedeuten auch eine zunehmende Rückführung von Pflanzenresten in den Boden, die zusammen mit der mit dem Abwasser zugeführten organischen Substanz zu einer allmählichen Anreicherung von organischer Bodensubstanz ("Humus") in bewässerten Böden führen. Mit Abwasser bewässerte Böden können daher als Senke für atmosphärisches CO 2 fungieren und zur Abschwächung der Treibhausgasemissionen und des globalen Klimawandels beitragen. Neben der Funktion als Kohlenstoffsenke verbessert die Anreicherung organischer Bodensubstanz die Wasserrückhaltung im Boden, die Struktur und die hydraulische Leitfähigkeit der Böden sowie ihre Funktion als Filter und Puffer für Schadstoffeinträge, wodurch der Transfer von Schadstoffen in Pflanzen und Grundwasser verringert wird. Beispielsweise können sandige Böden mit typischerweise geringer Wasserrückhalte-, Filter- und Pufferkapazität von dieser Erhöhung des Gehaltes an organischer Bodensubstanz profitieren.