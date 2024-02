Wo arbeiten Migrantinnen und Migranten?

Migranten aus den Nachbarländern finden unter anderem Arbeit auf südafrikanischen landwirtschaftlichen Betrieben, vor allem in der Nähe der Landesgrenzen. Umfangreiche wissenschaftliche Forschungen haben die historische Präsenz von Landarbeitern aus Simbabwe in der Provinz Limpopo (Hall et al., 2013), Landarbeitern aus Lesotho in der Provinz Free State (Johnston, 2007) und Landarbeitern aus Mosambik in der Provinz Mpumalanga (Mathers 2000) untersucht. Landarbeiter waren sowohl festangestellt als auch saisonal beschäftigt, sowie zeitweise temporär.

Simbabwische Saisonarbeiter kommen hauptsächlich aus der Grenzstadt Beitbridge, wenn die Nachfrage in Südafrika nach ländlichen Arbeitskräften während der Ernte steigt (Bolt 2017). Manche legen auf ihrem Weg in andere Teile Südafrikas, vor allem nach Johannesburg und Pretoria, Zwischenstopps in den Agrargebieten ein, um Geld für die Weiterreise zu verdienen, oder um den Kontakt zu Verwandten in Gauteng wiederherzustellen. Neben der Landarbeit finden viele undokumentierte Migranten aus den Nachbarländern Arbeit als Hausangestellte in den Großstädten wie Johannesburg (Zack et al., 2019).

Wie hat Südafrika auf die Migration reagiert?

Südafrikas Reaktion auf die Ankunft von Migranten und Geflüchteten war seit dem Ende der Apartheid und dem Beginn der Demokratie 1994 unterschiedlich und widersprüchlich. Zwei Gesetze regeln die Einwanderung: Das Flüchtlingsgesetz von 1998 räumt Geflüchteten und Asylbewerbern neben dem Wahlrecht ähnliche Rechte wie Staatsbürgern ein, obwohl die Umsetzung oft kritisiert wird. Das Einwanderungsgesetz von 2002 legt den Schwerpunkt auf die Anwerbung qualifizierter Zuwanderer und sieht die Einwanderung von ungelernten und angelernten Migranten nach Südafrika nur unzureichend vor (Moyo und Zanker 2022).