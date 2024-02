Wie Klimawandel Migration im ländlichen Raum beeinflusst

Beim ungünstigsten Szenario von Klimawandel bzw. Emissionen kommt die Modellierung auf eine Zahl von 216 Millionen Menschen, die im Jahr 2050 – wohlgemerkt landesintern – migrieren müssten. In diesem Szenario sind Subsahara-Afrika (86 Millionen), Ostasien und die Pazifikregion (49 Millionen) und Südasien (40 Millionen) besonders betroffen. Diese Größenordnung ist allerdings keine Zukunftsprognose. Denn das Groundswell-Modell sowie andere neuere Methoden haben Schwachstellen, darunter das große Problem, plötzlich auftretende Ereignisse wie Kriege von globaler Tragweite adäquat in ihre Berechnung einzubeziehen. Im Kern erstellen die Modelle Szenarien, also Abbildungen einer möglichen oder denkbaren Realität der Zukunft, die abhängig sind von ganz unterschiedlichen, aber prinzipiell möglichen Entwicklungspfaden (wie der Entwicklung von Treibhausgasemissionen). Vieles bleibt im vagen.

Klimawandel, Urbanisierung und ländliche Bevölkerungen

Die Folgen der Klimakrise – inklusive Migrationsbewegungen – werden aber künftig nicht zuletzt ländliche Räume treffen. Zwar gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass bereits seit gut 15 Jahren weltweit mehr Menschen in Städten als in ländlichen Gebieten leben. Dieser Urbanisierungstrend wird in den nächsten Jahrzehnten sicherlich anhalten. Allerdings werden nach Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2050 immer noch um die drei Milliarden Menschen in ländlichen Räumen leben, was dann immerhin noch etwa einem Drittel der Weltbevölkerung entspräche. Ein Großteil der weltweiten Landbevölkerung wird dabei in den Least Developed Countries (LDCs) leben. Im Gegensatz zum Welttrend und den einzelnen Weltregionen wird in den LDCs die ländliche Bevölkerung zumindest in absoluten Zahlen sogar noch anwachsen. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent wird dieses Wachstum der Landbevölkerung wohl noch länger zu beobachten sein.