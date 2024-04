Vor einiger Zeit hat die Europäische Union mit der Ausarbeitung eines Gesetzes über die Lieferketten begonnen, das sicherstellen soll, dass in Europa eingeführte Produkte frei von Menschenrechtsverletzungen bei ihrer Herstellung sind und die Umwelt nicht über Gebühr strapazieren. Dieses Gesetz, die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), zielt darauf ab, Unternehmen für jeglichen Schaden, den sie Menschen und Umwelt zufügen, zur Verantwortung zu ziehen. Die CSDDD enthält Anforderungen an Unternehmen, die auf dem EU-Markt tätig sind, damit sie in ihrer gesamten Wertschöpfungskette die Menschenrechte und die Umwelt mit der gebotenen Sorgfalt prüfen.

Der Kakaoanbau ist ein gutes Beispiel für diese Problematik. Die Europäische Union bezieht den Großteil ihrer Kakaobohnen aus Westafrika, wo Menschenrechts- und Umweltprobleme am Ausgangspunkt weit verbreitet sind. Aus Ghana und der Elfenbeinküste, den beiden größten Kakaoproduzenten, sowie aus Nigeria, einem weiteren Herkunftsland für die EU, sind Berichte über Kinderarbeit in der Kakaoproduktion bekannt geworden(1). Menschenhandel und Kinderversklavung sind eine weitere große Herausforderung im Kakaoanbau (2). Aus ökologischer Sicht ist der Kakaoanbau eine der Hauptursachen für die Abholzung von Wäldern in diesen Ländern, was zu zahlreichen lokalen und regionalen Verwerfungen führt(3).

Was Kakao betrifft, so soll die Richtlinie sicherstellen, dass in die EU importierte Kakaobohnen nicht mit Abholzung oder Kinderarbeit in Verbindung stehen. Die Kakao-produzierenden Länder oder Regionen werden mittels eines Benchmarking-Verfahrens je nach dem Ausmaß und dem Risiko von Abholzung in Kategorien eingeteilt. Unternehmen, die Kakao aus Gebieten beziehen, die als risikoreich eingestuft werden, sind künftig verpflichtet, höhere Sorgfaltspflichten zu erfüllen als Unternehmen, die Kakao aus Gebieten in der risikoarmen Stufe einführen.

So berichtete Kpomin Minrienne Kole Edi, eine Kakaobäuerin aus der Elfenbeinküste, dass sich ihre Kooperative für nachhaltige Methoden (ohne Kinderarbeit und Abholzung) entschieden hatte. Doch blieben große Mengen unverkauften Kakaos übrig, weil die Händler den nachhaltig produzierten Kakao nur zögerlich kauften, da er in der Herstellung teurer war. Trotz vorheriger Abnahmevereinbarungen mit Händlern, auf die sich erhebliche Investitionen in nachhaltige Anbaumethoden stützten, blieb ihrer Genossenschaft am Ende keine Wahl, als ihr Produkt als konventionellen Kakao zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen – möglicherweise unter den Herstellungskosten (6).

Die Kakaobauern sind sich der Problematik durchaus bewusst. Anders als es einige in der Schokoladenindustrie glauben machen möchten, benötigen sie mehr als nur eine Fortbildung oder Schulung in guten landwirtschaftlichen Praktiken. Das Hauptbedürfnis der Kakaobauern besteht darin, ausreichend bezahlt zu werden, damit sie Lohnarbeiter einstellen, entwaldungsfreie Anbaumethoden anwenden und trotzdem ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Die industrielle Nachfrage nach billigem Kakao und mangelnde Bereitschaft, faire Preise zu zahlen, zwingt die Bauern jedoch dazu, auf Kinderarbeit zurückzugreifen.

In ähnlicher Weise lassen sich die Kosten für den Übergang zu einem abholzungsfreien Kakaoanbau in Westafrika berechnen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Anbaumethoden wie Brandrodung, die einer Abholzung gleichkommen, trotz ihrer Umweltauswirkungen die Kosten für die Bauern senken und kurzfristige Vorteile eröffnen (5). Die Umstellung auf entwaldungsfreien Kakao oder Agroforstwirtschaft, die ökologisch nachhaltig ist, verursacht also zusätzliche Kosten.

In der konventionellen Kakaoindustrie arbeiten etwa 2,1 Millionen Kinder auf Farmen in der Elfenbeinküste und in Ghana. Viele von ihnen sind den schlimmsten Formen der Kinderarbeit ausgesetzt, obgleich diese Zahl sinkt, wenn die Erzeugerpreise relativ steigen. Dann können sich Landwirte reguläre Arbeitskräfte leisten. Im Grunde genommen subventionieren die Kinder die Schokoladenprodukte in Europa; Schokolade ist viel zu billig, wenn man die damit verbundenen menschlichen und ökologischen Kosten bedenkt. Jegliche Diskussion über den Übergang zu Lieferketten, die Menschenrechts- und Umweltstandards respektieren, sollte sich auf die wahren Kosten der Kakaoproduktion unter nachhaltigen Bedingungen besinnen – und die Unfähigkeit des Marktes im Blick haben, diese Kosten zu decken.

Das sich entwickelnde Konzept "Fairmade", das die Herstellung von Schokolade im Ursprungsland zum Nutzen der lokalen Gemeinschaften in den Vordergrund stellt, könnte die Zukunft einer nachhaltigen Industrie darstellen. Es gibt keinen triftigen Grund, warum Schokolade nicht vor Ort produziert werden könnte, wovon die Bauern direkt profitieren, und dann auf die Märkte in Europa und Amerika exportiert wird. Einige kleinere europäische Erzeuger tun dies bereits.

Ein weiteres dringendes Problem, das in Afrika viel pro-aktiver angegangen werden muss, ist die lokale Verarbeitung von Kakao. Der Großteil der in Westafrika produzierten Kakaobohnen wird in ihrer Rohform exportiert, so dass die wirtschaftlichen Zugewinne aus einer Verarbeitung zu Fertigprodukten wie Schokolade unerreicht bleiben. Diese Situation ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen: beträchtliche Anfangsinvestitionen, die für Verarbeitungsanlagen erforderlich sind, begrenzter Zugang zu Kapital, fehlendes technisches Know-how und ein unzureichend großer lokaler Markt.

Fußnoten:

(1) Sadhu, Shanto, et al. Assessing Progress in Reducing Child Labor in Cocoa Production in Cocoa Growing Areas of Côte d’Ivoire and Ghana. NORC at the University of Chicago, foodispower.org/wp-content/uploads/2020/12/CONFIDENTIAL_NORC-2018-19-Cocoa-Report-DRAFT_English-3.pdf.

(2) Michael Odijie, "Cocoa and child slavery in West Africa." In Oxford Research Encyclopedia of African History. 2020.

(3) Global Forest Watch (2024) Ending Deforestation from Cocoa in West Africa with New Data-Driven Resources www.globalforestwatch.org/blog/data/data-resources-ending-deforestation-cocoa-west-africa/

(4) Jeff Luckstead,, Francis Tsiboe, and Lawton L. Nalley. "Estimating the economic incentives necessary for eliminating child labor in Ghanaian cocoa production." PloS one 14, no. 6 (2019): e0217230.

(5) Ruf, François, and Goetz Schroth. "Chocolate forests and monocultures: a historical review of cocoa growing and its conflicting role in tropical deforestation and forest conservation." Agroforestry and biodiversity conservation in tropical landscapes 6 (2004): 107-134.