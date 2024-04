Lieferketten: mit Transparenz und Rückverfolgung die Zerstörung der Wälder stoppen

Die Datenlage ist eindeutig: Für nahezu 90 Prozent der weltweiten Waldzerstörung ist die Ausweitung der Landwirtschaft verantwortlich. Der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen wie Kaffee, Kakao, Rindfleisch, Soja, Palmöl und Holz fallen immer mehr Wälder in den Tropen zum Opfer. Um besser zu verstehen, was genau den Waldverlust verursacht, müssen wir den Weg der Produkte von der Ernte bis zum Verkauf effizienter überwachen – also Lieferketten transparenter machen und die Herkunft der Waren besser zurückverfolgen.

Die internationale Gemeinschaft erkennt inzwischen an, dass es dringend notwendig ist, die Rodung der Wälder zu stoppen und dabei die treibende Rolle der Landwirtschaft zu berücksichtigen. So sind in einigen Märkten und Ländern der Verkauf oder die Einfuhr von Produkten verboten, die von abgeholzten Flächen stammen. Außerdem haben Hunderte von Konsumgüterunternehmen sich verpflichtet, keine Produkte zu beziehen, die zur Abholzung beitragen. Diese Schritte sind dringend erforderlich, denn noch mangelt es an einer allgemeinen Akzeptanz von Rückverfolgung und Transparenz in den Lieferketten.

Moderne Lieferketten sind komplex und oft undurchsichtig

Unternehmen müssen die Herkunft eines Produkts genau kennen, um beurteilen zu können, ob sie zur Entwaldung beitragen. Dies ist keine leichte Aufgabe, da die modernen Lieferketten komplex und vielfach undurchsichtig sind.

Das Beispiel eines einfachen Schokoladenriegels zeigt die Herausforderung: Sein Hauptbestandteil ist Kakao, ein Rohstoff, der mehrfach den Besitzer und die Grenzen wechselt, bevor er schließlich beim Verbraucher ankommt. Kleinbauern in Westafrika produzieren den größten Teil des weltweiten Kakaos und exportieren ihn hauptsächlich nach Europa. Dort wird er zu Schokolade verarbeitet und dann in die ganze Welt verkauft. Hunderte, ja oft sogar Tausende von Akteuren sind an dieser komplexen globalen Lieferkette beteiligt. Ein multinationales Unternehmen wie Unilever beispielsweise bezieht Rohstoffe von bis zu 52.000 Lieferanten.