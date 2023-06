Neustart für Cotonou-Abkommen: Welche Zukunft für die Vergangenheit?

Parallel dazu setzten die Chefunterhändler die Verhandlungen fort, die sich mit zentralen Divergenzen in Bereichen wie Migration, Finanzierung sowie sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte auseinandersetzten. In den letzten Wochen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 wurde eine politische Einigung über das neue Abkommen erzielt. Es folgte die Fertigstellung und Paraphierung Anfang 2021, was den Weg für die geplante Unterzeichnung und Ratifizierung ebnete.

Der Schwebezustand

Doch jetzt, im Sommer 2023, ist das Abkommen noch immer nicht in Kraft. Obwohl das paraphierte Werk im Großen und Ganzen den Entwurf und die Präferenzen der EU widerspiegelt, ist es die europäische Seite, die die Verzögerung verursacht. Auch wenn der Europäische Rat dies nie bestätigt hat, ist allgemein bekannt, dass Ungarn den Konsens verhindert hat, mit der Unterzeichnung im Zeitraum von April 2021 bis April 2023 zu beginnen. Seit letztem Monat blockiert Berichten zufolge nun Polen EU (1).

In der Zwischenzeit gab es in der AKP wichtige Änderungen: Im Dezember 2019 billigten die Staaten das überarbeitete Georgetown-Abkommen. Dieses Abkommen benannte die Gruppe in "Organisation der afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten" (OACPS) um und legte ehrgeizige Ziele für ihr Engagement fest, die über die Beziehungen zur EU und ihren Mitgliedstaaten hinausgehen. Seit der Umbenennung hat sich das internationale Profil der Organisation jedoch kaum verändert, und das einflussreiche Mitglied Südafrika, das auch einen wichtigen finanziellen Beitrag zum Sekretariat der Gruppe in Brüssel leistete, hat die Organisation im September 2021 verlassen.

Ungarn und Polen sind vermutlich die Hauptursachen für die Verzögerung des neuen Abkommens und die mehrfachen Verlängerungen des Cotonou-Abkommens, aber es scheint auch, dass die (Nicht)-Zusammenarbeit von EU und OACPS in den vergangenen Jahren wenig Sinn für Dringlichkeit und Zugkraft zugunsten des neuen Abkommen erzeugt hat. In den zahlreichen internationalen Krisen scheint keine eine überzeugende und gemeinsame Antwort von EU und OACPS hervorgerufen zu haben, trotz der in dem noch zu unterzeichnenden Abkommen angestrebten internationalen Zusammenarbeit. Unter anderem deswegen scheinen inzwischen nur wenige europäische Staats- und Regierungschefs überhaupt mit dem Abkommen vertraut zu sein, während der französische Präsident Emanuel Macron im Februar vor der Presse zweideutige Bemerkungen machte, wonach einige Rahmenbedingungen vielleicht etwas abgenutzt seien.