Die neue Afrikastrategie – ein bisschen zu viel und ein bisschen zu wenig

Einen deutlichen Strategieschwenk will das Ministerium bei der Migration vornehmen. Bisher wurde das Thema im Zusammenhang mit Flucht und der Bekämpfung von Migrationsursachen diskutiert. In Zukunft soll der Fokus darauf liegen, legale Migration zu ermöglichen. Dafür sollen Beratungszentren in den afrikanischen Partnerländern entstehen. So werde zugleich ein Beitrag zur Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes geleistet. Naturgemäß führt die Abwerbung von Fachkräften zu Brain Drain, den das BMZ zugleich verhindern möchte. Das passt nicht zusammen. Abwerbung von Hochqualifizierten ist per se Kompetenzverlust für Afrika. Wir brauchen Fachkräfte, Afrika braucht auch Fachkräfte – was also ist die Strategie des BMZ?

Irritierend ist die Beschreibung der Rolle des umstrittenen Compact with Africa (CwA), der in Zukunft sozial-ökologisch gestaltet werden soll. Allerdings wird man das Gefühl nicht los, dass die Instrumente des AfricaConnect und AfricaGrow kaum noch eine Rolle spielen werden. Das ist umso bedauerlicher, da sich diese Angebote insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen richteten, die auch in afrikanischen Ländern investieren wollen.

Während der bisher verfolgte Marshallplan die Mobilisierung von Privatinvestitionen forcierte, verspricht Schulze innovative Finanzierungsinstrumente aufzulegen. Durch Garantien, bei denen Mittel aus dem Bundeshaushalt zum Einsatz kommen, könnte das Risiko bei Investitionen in afrikanische Unternehmen gesenkt werden. Maßnahmen zur Marktvorbereitung, -erschließung und -sicherung bis hin zu Investitionen vor Ort sollen bestehen bleiben. So scheint diese fast in die Fußnote verbannte Erwähnung des CwA wie ein Abgesang auf die Neuerungen der Vorgängerregierung. Den CwA sozial-ökologisch umzugestalten, widerspricht allerdings dem Grundgedanken des neo-liberalen CwA, denn das hieße deutliche staatliche Interventionen in das Wirtschaftsgeschehen.