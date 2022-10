Welthunger-Index 2022: Der Ausblick auf die Ernährungslage ist düster

Was sich bislang hauptsächlich mit fatalen Folgen im Globalen Süden abspielt, berührt nun auch den Globalen Norden. Die COVID-19-Pandemie überschritt alle Staatsgrenzen, das Ahrtal erlebte eine Jahrhundertflut, europäische Regionen ächzten unter Wasserknappheit, Lebensmittel- und Energiepreise steigen. Geflüchtete aus der Ukraine lassen den Krieg im Osten Europas spürbar werden.

Um eine vielfaches härter treffen solche Krisen die besonders fragilen Regionen der Welt, die bereits unter Hunger leiden müssen und keine Reserven haben – in diesen Regionen werden Krisen zu Katastrophen.

So hat jüngst der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, wieder zur Beendigung des Konfliktes in der Region Tigray im Norden Äthiopiens aufgerufen. Der brutal geführte Konflikt hält nun schon zwei Jahre an. Noch länger, nämlich drei Jahre, dauert die Dürre am Horn von Afrika an. Für Konflikt und Dürre ist kein Ende in Sicht. Vor den Folgen sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Millionen verendete Rinder bedeuten für die Viehhirten den Verlust ihrer einzigen Einnahmequelle und machen, nicht nur für sie, Nahrung unerschwinglich.

Gewalt, die Folgen von COVID-19 und die infolge des Krieges in der Ukraine gestiegenen Nahrungsmittelpreise führen zur Katastrophe. Heuschreckenplagen und Überflutungen in den Jahren davor haben die Resilienz und die Reserven der Menschen aufgezehrt. So darf es nicht überraschen, dass Äthiopien zu den Ländern gehört, in denen die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, allein zwischen 2020 und 2021 um 20 Prozent gestiegen ist. Betrachtet man die Region Tigray allein, ist die Wachstumsverzögerung bei Kindern (einem Beleg für chronische Unterernährung) mit nahezu 50 Prozent erschreckend hoch.