Wirkung von Finanzierungen potenzieren

Mit ihrem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungs- und internationale Zusammenarbeit (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – NDICI Global Europe), das Teil des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 ist, dem Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung Plus (European Fund for Sustainable Development Plus – EFSD+) und der Garantie für Außenmaßnahmen (External Action Guarantee – EAG) verfügt die EU über einen Werkzeugkasten von Beihilfen, gemischten Finanzmitteln und Bürgschaften, um Investitionen so zu skalieren, dass sie eine größere Wirkung in Entwicklungsländern entfalten. Da aber Bürgschaften für den Energie- und Transportsektor vor allem in MICs drastisch anwachsen, werden geringere Finanzmittel als Zuschüsse für die Grundbedürfnisse der LICs zur Verfügung stehen.

Da die Wiederaufbaukosten in der Ukraine sich täglich vervielfachen und europäische Entwicklungsetats schrumpfen, muss die EU die Wirkung ihrer Entwicklungsmittel potenzieren, indem sie die ihre finanziellen Instrumente klüger einsetzt, damit bedürftige Länder unerlässliche Unterstützung bekommen. Da die EU-Kommission bei ihrem Förderprogramm von jährlich 2 Mrd. Euro Budgethilfen vor allem auf 100-prozentige Zuschüsse setzt, erhalten MICs mit moderatem oder gutem Marktzugang tatsächlich mehr Zuschüsse als sie womöglich brauchen. Zugleich leistet die EU so genannte makro-finanzielle Hilfe (MFA) über mittel- und langfristige zinsvergünstigte Kredite für Länder mit Zahlungsbilanzproblemen. MFA kommt allerdings nur in der EU-Nachbarschaft zum Einsatz.

Allerdings könnte die EU ihren Mix von Finanzinstrumenten mit und ohne Zuschusselementen überdenken und ihre Zuschüsse klüger und fairer einsetzen, um dort eine größere Wirkung zu erzielen, wo Hilfe am meisten gebraucht wird.

Eine Entwicklungspartnerschaft für Migration

Der EU und Entwicklungsländern stehen Wege zu einer für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft offen, die sowohl einem großen Teil der Weltbevölkerung zugutekommen würde, wie auch einige der dringendsten Probleme der Welt bewältigen könnte.

Es geht um Migration. Europa steht vor einer demografischen Herausforderung: Seine Bevölkerung altert, es gibt einen Mangel an Arbeitskräften, vor allem in Schlüsselbereichen wie der Gesundheitsversorgung, Bauwirtschaft und der ökologischen wie digitalen Transformation. Eine Studie des EU-Parlaments nennt den Mangel in ökologischen Sektoren „enorm“, während allein in Deutschland die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter bis 2050 um schätzungsweise 17 Prozent schrumpfen wird. Es werden etwa 400.000 Arbeitsmigranten pro Jahr benötigt, um die Lücke zu schließen. Gleichzeitig rechnet Afrika – im Gegensatz zum Rest der Welt – mit einer schnell wachsenden Bevölkerung: Die „Weltbevölkerung in bestem arbeitsfähigem Alter wird zwischen 2020 und 2040 um 428 Millionen wachsen. Von diesem Wachstum werden 420 Millionen in Afrika sein“.