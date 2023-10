Der Commitment to Development Index (CDI) des in Washington und London ansässigen Thinktanks Center for Global Development bewertet in seiner neuesten Ausgabe 40 einflussreiche Länder danach, wie sie sich für internationale Entwicklung einsetzen. Dabei verstehen die Autoren unter Entwicklung weit mehr als die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Anhand von insgesamt mehr als 40 Indikatoren listet der Index Rangfolgen für acht Politikbereiche auf: die Quantität der staatlichen Auslandshilfe und ihre Qualität, Investitionen, Migration, Handel, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Technologie. Aus der Zusammenfassung der acht Bereiche ergibt sich eine Rangfolge für das Gesamt-Engagement.

Länder schneiden gut ab, wenn sie eine großzügige und hochwertige Entwicklungsfinanzierung betreiben, Transparenz bei ihren Investitionen walten lassen, Handelsschranken niedrig halten und eine Migrationspolitik praktizieren, die offen ist und die Integration fördert. Politiken, die globale öffentliche Güter unterstützen – wie die Förderung der globalen Gesundheit durch Krankheitsprävention, Unterstützung der technologischen Forschung, Schutz der biologischen Vielfalt und des Klimas – und die zur globalen Sicherheit beitragen, addieren sich ebenfalls zu einer hohen Punktzahl.