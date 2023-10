Verspielte Chance: Frauen führen im Klimaschutz ein Schattendasein

Jüngste Erkenntnisse aus Indien zeigen zum Beispiel, dass benachteiligte Kastengruppen viel seltener Zugang zu Computern und Telefonen haben. Landwirtschaftliche Feldschulen, die sich speziell an Frauen richten, haben sich als erfolgversprechend erwiesen, diese Probleme abzubauen. Beraterinnen können helfen, die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überwinden und die Landwirtinnen gezielt zu unterstützen. Auch gruppenbasierte Beratungsansätze haben sich bei der Verbreitung von Informationen und Wissen bewährt.

Organisationen wie SEWA, PRADAN und FECOFUN haben erfolgreiche Modelle entwickelt und erprobt, die in der Landwirtschaft angewandt werden können. Besonders vielversprechend ist der Einsatz von Gemeindearbeitern, um Informationen und Dienstleistungen in ländlichen Gebieten zu verbreiten. Im Gesundheitssektor hat dieser Ansatz funktioniert und ist auch für die Landwirtschaft und Viehzucht vielversprechend. Die Gemeindemitarbeiter müssen allerdings umfassend geschult und ausreichend bezahlt werden.

Dauerhafte Lösungen für bessere Klimaresilienz von Frauen

Wir möchten abschließend betonen, daß es wichtig ist, die Geschlechterperspektive in Forschung und Entwicklung einzubeziehen, da Frauen häufig andere Bedürfnisse und Präferenzen in Bezug auf Klimainnovationen haben als Männer. Beratungs- und Informationsdienste, die sowohl auf männliche als auch auf weibliche Landwirte zugeschnitten sind, können Lücken im Bewusstsein und in der Akzeptanz von klimafreundlichen Praktiken schließen. Die digitale Kluft zwischen den Geschlechtern zu überwinden ist dabei sehr wichtig. Dies gilt besonders in Regionen wie Subsahara-Afrika und Südasien, wo der begrenzte Internet-Zugang Frauen benachteiligt.

Was weiter hilft, die Klimaresilienz von Frauen zu verbessern: Finanzdienstleistungen an ihre Bedürfnisse anzupassen, ihnen den Zugang zu Ressourcen zu erleichtern, sowie Basisorganisationen von Frauen in Klima-Investitionsfonds einzubeziehen. Auch muss es Geschlechtergleichstellung in Ernährungssystemen geben und Mittel für das Monitoring eingesetzt werden. Es ist dringend erforderlich, Frauen datengestützte Informationen zugänglich zu machen und sie an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, um wirksam das Klima zu schützen. Dies alles mit dem Ziel, das Leben von Frauen und Mädchen spürbar zu verbessern, insbesondere in den Brennpunkten, die unter Klimawandel und Geschlechterungleichheit leiden.