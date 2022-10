Die heftigen Monsun-Regenfälle in Pakistan sind vorüber, womit auch das öffentliche Interesse am Leid der Flut-Überlebenden nachgelassen hat. Diese Ereignisse in Pakistan geben einen Vorgeschmack auf das, was uns in einer sich zunehmend erwärmenden Welt erwartet. Auf den Winter folgte nicht der Frühling, sondern beispiellose Hitzewellen in den meisten Regionen des Landes. Im Sommer brachen so nie zuvor erlebte Waldbrände aus, die Gletscher schmolzen im Rekordtempo, gleichzeitig brachte der Monsun apokalyptische Regenfälle. Zuvor schon, im April oder Mai, war Jacobabad in der südöstlichen Provinz Sindh der heißeste Ort der Erde: Die Temperaturen stiegen über 53 Grad Celsius. Im August stand Jacobabad dann unter Wasser. Tragisch ist dabei, dass das Leid derer, die die Flut überlebt haben, noch nicht vorüber ist. Millionen in den von den Überschwemmungen betroffenen Gebieten stehen vor einem harten Winter, möglicherweise weiteren Hitzewellen im Februar und März, dann wieder einem Hitzesommer und Monsun.

Aber wir sollten uns zunächst das Ausmaß der Überflutungen in Pakistan bewusst machen. UN-Generalsekretär António Guterres beschrieb sie als „Klima-Massaker“, die Weltbank nannte sie einen Schock, wie man ihn nur einmal im Leben erlebe. 33 Millionen Menschen sind betroffen (so viele wie die Bevölkerung der Niederlande, Belgiens und Dänemarks zusammen), darunter laut Unicef 16 Millionen Kinder. Nach Angaben des UN-Koordinierungsbüros für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) haben die Wassermassen zwei Millionen Häuser weggespült und fast acht Millionen Menschen obdachlos gemacht. Etwa 600.000 fanden in Notlagern Unterkunft, aber etwa sieben Millionen anderer leben unter freiem Himmel, umgeben von nicht versickerndem Wasser und jeder Lebensgrundlage beraubt.

Weizenlager weggespült

Nach Angaben der Weltbank sind 38.000 Quadratkilometer Anbaufläche von den Überschwemmungen betroffen. Die Fluten haben riesige Mengen eingelagerten Weizen, Pakistans Hauptnahrungsmittel, weggespült, ebenso 15 bis 20 Prozent der Reisanbaufläche und fast 30 Prozent der Baumwollanbaufläche, von der Pakistans Textilexporte abhängen. Noch immer stehen große bestellte Gebiete unter Wasser.

Die Vorbereitung der Felder für den Anbau sowie die Weizenaussaat, die üblicherweise zu Anfang des Winters erfolgt, sind sehr gefährdet, da niemand weiß, wann die Fluten ablaufen werden. Deshalb, und auch weil 1,2 Millionen Stück Vieh nicht überlebt haben, steht Pakistan vor einer gewaltigen Hungerkrise. Erste Schätzungen der Weltbank gehen davon aus, dass die nationale Armutsrate sich wegen der Überflutung um 4,5 bis 7 Prozentpunkte erhöhen wird - was bedeutet, dass zwischen 9,9 und 15,5 Millionen Menschen zusätzlich in Armut fallen, während sich gleichzeitig die Misere der bereits als arm geltenden Bevölkerung verschärft.