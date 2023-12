Versteckte Kosten der Ernährung: Nachhaltiger Wandel braucht nachhaltige Wirtschaftssysteme

Während jedoch die versteckten Kosten ungesunder Ernährungsgewohnheiten der Industriestaaten der Gesundheitsdimension zugeordnet werden, ordnet der Bericht die Kosten von Unterernährung (und Armut) der sozialen Dimension zu. Die sozialen Auswirkungen machen demnach mit insgesamt vier Prozent den kleinsten Anteil der versteckten Kosten aus. Allerdings sind diese sozialen Kosten besonders in Entwicklungsländern aufgrund des Einflusses von Armut und Unterernährung besonders hoch.

Versteckte Kosten treffen besonders arme Länder

Die globale Zusammenfassung der versteckten Kosten der Agrar- und Ernährungssysteme verbirgt erhebliche Einkommensunterschiede zwischen den Ländern, die eine Schlüsselrolle spielen, wenn man diese Kosten reduzieren will (siehe Abbildung 3). Absolut gesehen wird der Großteil dieser Kosten in Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen verursacht. Nichtsdestotrotz stellen die versteckten Kosten relativ gesehen für Länder mit niedrigem Einkommen die größere Belastung dar. Betrachtet man sie als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP), wird ihre Belastung für die Volkswirtschaften deutlich. So entsprechen die quantifizierten versteckten Kosten weltweit im Durchschnitt knapp 10 Prozent des BIP. In einkommensschwachen Ländern ist dieser Anteil mit durchschnittlich 27 Prozent jedoch weitaus höher. Im Vergleich liegt er in Ländern mit mittlerem Einkommen bei etwa 11 Prozent, in Ländern mit hohem Einkommen bei 8 Prozent des BIP.

Zurückzuführen ist dies auf die Produktionsweise von Lebensmitteln, die sich zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern wesentlich unterscheiden. In Industrieländern ist die Wirtschaft – insbesondere auch die Landwirtschaft – kapitalintensiv, in Entwicklungsländern hingegen ist sie arbeitsintensiv. Damit ist in den ärmeren Ländern der Anteil der Arbeit und auch der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt höher. Zugleich sind hungernde und unterernährte Menschen weniger produktiv: Damit ist schlechte Ernährung – hier ausgedrückt als versteckter Kostenfaktor von (Fehl-)Ernährung und Hunger – nicht nur ein individuelles und humanitäres Problem, sondern auch ein Hindernis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.

Abbildung 3: Versteckte Kosten nach Einkommen der Länder