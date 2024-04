Buchbesprechung: Konflikte um Grund und Böden

Der Grund. Die Fläche. Das Land. Der Boden. Es gibt zahlreiche Begriffe für diese endliche Ressource. In vielen Bereichen unseres Lebens bekommen wir die Konflikte um Böden zu spüren, bei Lebensmitteln und der Energieversorgung, bei Infrastruktur und Wohnflächen. Trotzdem ist vielen von uns diese wertvolle Ressource in ihrer vielfältigen Nutzung und Allgegenwärtigkeit aber wenig präsent.

Tanja Busse und Christiane Grefe untersuchen in ihrem Buch „Der Grund - Die neuen Konflikte um unsere Böden und wie sie gelöst werden können“ kritisch, wie wir mit dieser Ressource umgehen. Ob man es nun Grund, Fläche, Land oder Boden nennt, hängt von den Ansprüchen und der Nutzung dieser Ressource ab. Diese Begriffe stehen in andauerndem Konflikt zueinander, innerhalb einer Nutzungsform wie der forstwirtschaftlichen Nutzung, oder auch Sektorgrenzen übergreifend, wie bei der Erschließung neuen Wohnraums „auf der grünen Wiese“.

Die Autorinnen bieten eine Übersicht darüber, wie verschiedene Interessensgruppen Landflächen für ihre Zwecke beanspruchen. Dabei werden die regionalen, wie auch die globalen Ansprüche deutlich, denen unser Planet mit seiner begrenzten Oberfläche ausgesetzt ist. Die daraus entstehenden Konflikte werden den Leserinnen umfassend und mit den damit verbundenen Zielkonflikten auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene aufgezeigt. Auch wie politische Handlungen dadurch gesteuert werden und selbst steuernd wirken. Weitestgehend wird auf unsere regionalen und nationalen Strukturen eingegangen. Die globalen Landkonflikte, und wie sie uns betreffen, werden auch erwähnt, obwohl es hierzu noch sehr viel mehr zu sagen gäbe. In den letzten Kapiteln sprechen die Autorinnen auch Lösungen an, die teilweise schon umgesetzt werden, und in ihrer Diversität als Blaupause für weitere Anwendungsstrategien dienen können. Der Ausblick am Ende des Buches soll uns Hoffnung, aber auch Anregung geben, was jede Person tun kann, um Wandel zu gestalten.