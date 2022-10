Brennholz – die Leerstelle in der Debatte über Ernährungssicherheit

Brennholz und Entwaldung: Wissenschaftler diskutieren höchst kontrovers, inwieweit das Sammeln von Brennholz in Entwicklungsländern zur Entwaldung beiträgt. Wird Brennholz in Wäldern nicht nachhaltig geerntet, wirkt sich das in jedem Fall negativ auf den CO 2 -Fußabdruck aus. Die globale Erderwärmung könnte verstärkt werden, was mit erhöhten globalen Oberflächentemperaturen und sich ändernden Niederschlagsmustern verbunden ist. Letztere stellen wiederum eine große Bedrohung für die Ernährungssicherheit und die Lebensgrundlagen in Entwicklungsländern dar.

Zum Teil ist die Knappheit an Kochenergie bereits so weit fortgeschritten, dass Verbraucher sogar in bereits vollständig entwaldete Gebiete zurückkehren, um die Wurzeln noch nutzen zu können, was die Regenerationsfähigkeit des Waldes vollends zerstört (Baro 2002).

Brennholz und Lebensunterhalt: Brennholzmangel führt dazu, dass Arbeitszeit auf das Sammeln von Brennholz verwendet wird, anstatt sie in produktive Aktivität zur Sicherung von Lebensunterhalt und Einkommen (z.B. in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion) zu investieren. In ländlichen Gebieten in Subsahara-Afrika nimmt eine Holzsammlung geschätzt etwa 6–8 Stunden in Anspruch und erfordert lange Wege (Munien und Ahmed, 2012). Je nach Region erfolgt das Sammeln mehrmals pro Woche, und oft zu Fuß; häufig wird Brennholz auf dem Kopf getragen.