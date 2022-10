Sollten die Länder des Globalen Südens deshalb selbst mehr Getreide produzieren?

Ich bin sehr skeptisch, mit Förderprogrammen zum Beispiel die Weizenproduktion in Afrika zu erhöhen, wie das verschiedene Geberinstitutionen derzeit vorschlagen. Es gibt nur wenige Gebiete in Afrika, die sich für den Anbau von Weizen wirklich eignen. In höheren Lagen Äthiopiens, Kenias oder Teilen von Simbabwe mag das funktionieren, anderswo aber leider nicht. Bei Hirse und Sorghum ist das sicherlich anders.

Ist denn als Reaktion auf die hohen Einfuhrkosten bei Weizen in Afrika mit einem Boom lokaler Nahrungsmittel wie Hirse und Sorghum zu rechnen?

Damit rechne ich nicht. Man kann allerdings die Abhängigkeit vom Weizen dadurch verringern, dass man Tapioka - das ist Stärke, die aus der Maniokwurzel gewonnen wird - Weizenmehl beimischt, ohne die Backqualität bei verschiedenen Produkten, wie z.B. einfachen Keksen, zu verringern. Weizen mit Produkten zu strecken, die in Afrika angebaut werden können, ist durchaus ein Weg, um Abhängigkeiten zu verringern. Aber nicht der verstärkte Weizenanbau in Afrika selbst.

Die Nahrungsmittelpreise sind stark gestiegen. Anfang des Jahres erreichten sie ein Zehn-Jahres-Hoch, sind inzwischen aber wieder leicht gesunken. Die Ausgaben für Nahrungsmittelimporte sind 2022 global um rund $50 Milliarden gestiegen. Ist zu befürchten, dass der gefährliche Mix aus Importkosten, Inflation, dem starken Dollar und einer hohen Verschuldung vor allem in armen Ländern zum Kollaps führen kann?

Schon vor dem Ukraine-Krieg sind die Kosten für die Nahrungsmittelimporte in 2020/2021 um 256 Mrd. Dollar explodiert. In 2022 lag der Anstieg bei den Einfuhrkosten nur noch bei 50 Mrd. Dollar, bei den ärmsten Ländern (LDCs) rechnen wir sogar mit einen Rückgang. Diese Länder reagieren auf die hohen Preise mit geringeren Einkäufen auf den internationalen Märkten. Auch haben die Länder mehr billigere Produkte wie Getreide, Zucker und Fette eingekauft, und weniger Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch, was mit negativen Auswirkungen auf die Ernährung verbunden sein könnte.