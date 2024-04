Wie der Food Security Standard das Recht auf Nahrung gewährleistet

Wo wird der FSS bereits angewandt, welche Erfahrungen wurden bisher gemacht?

Viele Agrarbetriebe können den Ansprüchen einer Vollzertifizierung nicht auf Anhieb genügen. Für sie bietet der Food Security Standard (FSS) einen alternativen Weg – das Food Security Sensitive Management (FOSSEM). Es ermöglicht einen schrittweisen und individuell anpassbaren Ansatz zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und kann zu einer vollständigen Zertifizierung führen. So werden auch solche Betriebe und Kleinbäuer*innen nicht ausgeschlossen, die einen längeren Weg vor sich haben, um das Recht auf Nahrung ganzheitlich zu erfüllen.

Die Nachfrage des FSS vor dem Hintergrund aktueller Gesetzgebungen steigt und der Standard ist auch bereits in konkreter Anwendung. Unabhängige Vollzertifizierungen mit gültigen FSS-Zertifikaten erlangten bislang drei Betriebe: ein Palmölproduzent in Kolumbien sowie zwei Kaffeeproduzenten in Honduras und Vietnam. Vorbereitende Prüfungen (Assessments) wurden zuletzt im Obst- und Gemüseanbau in Äthiopien (2023) und auf einer Kaffeefarm in Uganda (2024) durchgeführt. Davor wurden Projekte in Kambodscha für die Kautschuk-Lieferkette, in Kenia für Kaffee, in Sambia für Baumwolle und in Bolivien für Zuckerrohr angestoßen. Weitere Assessments fanden 2019 in Ölpalmenplantagen in Indonesien und Malaysia statt.

In der Zertifizierungswelle, mit der zu rechnen ist, dürfte im Zuge der Umsetzung der neuen Sorgfaltspflichten als Richtschnur für die Einhaltung grundlegender Menschenrechte der FSS an Zulauf und Bedeutung gewinnen. Die Nachfrage des FSS kommt dabei nicht nur aus dem globalen Norden, sondern auch aus dem Süden, wo der Nutzen offensichtlich auch erkannt wurde.