Verlierer ist das Welternährungskomitee (Committee on World Food Security, CFS) an dem alle Mitgliedsstaaten und die Zivilgesellschaft beteiligt sind und wo Normen und Richtlinien erarbeitet werden, die auch für die FAO relevant sind. Die beiden Vorgänger von Qu haben das Welternährungskomitee daher nicht unbedingt gemocht, aber dennoch unterstützt. Unter Qu nehmen die Spannungen jedoch zu. Er hat das CFS von seinem angestammten Termin am Welternährungstag verschoben, der nun vom World Food Forum besetzt wird. In der Zivilgesellschaft macht sich inzwischen Unbehagen breit. Man sieht das Recht auf Mitsprache und Selbstorganisation bedroht und fürchtet Kooption. Der undurchsichtige Fokus auf Jugend im World Food Forum ist ein Beispiel.

Teilweise wird auch Kritik am Entwicklungsverständnis von Qu geäußert. Entwicklung wird heute, gerade auch in der VN, als komplexes Problem gesehen, das eine Sektor- und auch länderübergreifende, integrative Herangehensweise erfordert. Qu setzt in den Augen kritischer Beobachter zu sehr auf einen „monokausalen“ Ansatz zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion.

Es wäre zu kurz gegriffen, nur China hinter diesen strittigen Prioritäten zu sehen. Der Fokus auf Technologie, Daten und Digitalisierung sowie Privatsektor wird auch von den USA mitgetragen. Der organisatorisch aufgewertete Bereich Partnerschaften (und damit auch die Hand-in-Hand-Initiative) wird von einer amerikanischen FAO-Vize-Direktorin verantwortet. Die USA haben ihre Beiträge an die FAO von 158 Mio. Dollar in 2020 auf 449 Mio. Dollar in 2022 erhöht. In anderen Bereichen, wie etwa in Bezug auf die Zivilgesellschaft, ist die Interessenlage unter den Mitgliedsstaaten gemischt.

Eine politische Einordnung

Spannungsfelder gibt es also einige, geschadet haben sie Qu letztlich nicht. Er konnte seine Initiativen durchsetzen, auch gegen Widerstände. Die Finanzierung der FAO durch freiwilige Beiträge hat über seine erste Amtszeit signifikant zugenommen, nicht nur wegen den USA. Jüngst wurde auch das auf Pflichtbeiträgen beruhende Kernbudget in einer Art Inflationsausgleich leicht angehoben, zum ersten Mal seit 12 Jahren. Einen Gegenkandidaten haben die westlichen Staaten bei der jüngsten Wahl erst gar nicht nominiert. Man arrangiert sich. Die Alternative einer VN ohne China und allzu viele Konflikte in der VN wollen auch sie nicht. Ohnehin gehört zu einem runden Bild auch die Bemerkung, dass westliche Staaten bei der Durchsetzung ihrer Interessen in der VN auch nicht immer zimperlich waren.