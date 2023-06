Hungerkrise in Nordkorea verschärft sich

Die Auswertung der Satellitenfotos geschieht mit Hilfe der Normalized-Difference Vegetation Index (NDVI)-Analyse, mit der sich ziemlich detailgenau die Dichte der Vegetation in jedem Pixel berechnen lässt. So können Rückschlüsse auf die landwirtschaftliche Lage gezogen werden. Davon ausgehend lag die Getreideproduktion in Nordkorea in den vergangenen Jahren zwischen 4,4 und 4,8 Millionen Tonnen pro Jahr. Doch 5,5 Millionen Tonnen wären nötig, um alle Nordkoreaner versorgen zu können.

Auch höhere Preise für Reis und Mais deuten auf eine wachsende Knappheit hin. Die Getreidepreise werden nicht offiziell veröffentlicht, sondern von Informanten in Nordkorea an ausländische Nichtregierungsorganisationen und Medien übermittelt. Demnach hat sich vor allem der Preis für Mais stark erhöht. Dies deutet auf eine besondere Notlage hin, da Mais vor allem dann verzehrt wird, wenn der beliebtere Reis nicht mehr verfügbar ist.

Nicht zuletzt lassen auch Aussagen und Maßnahmen der nordkoreanischen Regierung auf eine schwierige Situation schließen. Staatsmedien berichteten im Februar, dass Machthaber Kim Jong-un während einer wichtigen Konferenz des Zentralkomitees der Arbeiterpartei eine Modernisierung der Landwirtschaft angekündigt hat und dazu aufrief, die Getreideproduktion zu erhöhen.

Einige Experten gehen davon aus, dass in Nordkorea derzeit die schlechteste Versorgungslage seit der Hungersnot in den 1990er-Jahren herrscht. Im Zeitraum von 1994 bis 1998 sollen in Nordkorea zwischen einigen hunderttausend und bis zu drei Millionen Menschen verhungert sein. Die Ursachen waren ungünstige Wetterbedingungen wie schwere Überschwemmungen, die die Reisernten zerstörten.

Coronapolitik hat das Land weiter isoliert

Dass sich die Lage derzeit so stark zuspitzt, liegt neben den wetterbedingten Ernteausfällen auch an der strengen Corona-Politik Nordkoreas. Nach dem Ausbruch der Pandemie hat sich das Land noch stärker isoliert. An der Grenze zu China wurden zusätzliche Zäune und eine Pufferzone eingerichtet. Wer dort ohne Erlaubnis eindringt, wird laut Befehl sofort erschossen.