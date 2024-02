Wie viel geben Afrikas Staaten für die Agrarpolitik aus?

Das Malabo-Ziel verfehlt

Die Afrikanische Union (AU) und ihre Partner folgen einem rigorosen Prozess der Überwachung, Bewertung und gegenseitigen Rechenschaftspflicht. Auf einer interaktiven Website und in einem jährlichen Trend- und Prognosebericht wird über die Fortschritte zur Erreichung der CAADP-Kernindikatoren berichtet. Die alle zwei Jahre stattfindende CAADP-Überprüfung listet Fortschritte nach Ländern und Regionen hinsichtlich der Malabo-Erklärung von 2014 auf.

So betont der 3. CAADP-Bericht aus dem Jahre 2022, dass „der afrikanische Kontinent immer noch nicht auf dem richtigen Weg ist, die CAADP/Malabo-Verpflichtung bis 2025 zu erfüllen". Von den 51 AU-Mitgliedstaaten ist nur Ruanda gut unterwegs, alle Verpflichtungen der Malabo-Erklärung zu erfüllen. Darüber hinaus erreichten nur vier Länder das Ziel, zehn Prozent des Staatshaushalts in die Landwirtschaft zu investieren. Das sind Burundi, die DR Kongo, Äthiopien und Mali. Vier Mitgliedstaaten (Ägypten, Eswatini/vormals Swasiland, Seychellen und Sambia) sind immerhin auf dem Weg dorthin, was einer Verbesserung entspricht, nachdem im Überprüfungszeitraum davor kein Land bei diesem Indikator erfolgreich war.

Finanzielle Unterstützung für die Landwirtschaft

Sich allein auf das Malabo-Ziel zu konzentrieren, verstellt jedoch den Blick darauf, dass Afrika bedeutsame – wenn auch unzureichende – Finanzmittel zur Unterstützung seines Agrarsektors mobilisiert hat (2). So haben sich die öffentlichen Ausgaben für die Landwirtschaft von 10,7 Mrd. Dollar im Jahr 2000 auf 17 Mrd. Dollar im Jahr 2021 nahezu verdoppelt. Der Anteil der öffentlichen Investitionen in die Landwirtschaft an allen öffentlichen Ausgaben ist dagegen jährlich im Schnitt von 3,9 Prozent im Zeitraum 2000-2008 auf 2,7 Prozent und später auf 2,4 Prozent im Jahr 2020 gesunken.

Dabei darf ein wesentlicher Grund für das geringe staatliche Engagement in der Landwirtschaft nicht vergessen werden: Nach mehr als zwei Jahrzehnten wirtschaftlicher Stagnation bis Ende der 1990er Jahre hatte sich in den afrikanischen Ländern ein hoher Investitionsbedarf in die Infrastruktur und in die sozialen Dienste angestaut, der gedeckt werden musste.