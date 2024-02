Krise als Zukunftschance: Ist die Landflucht der Jugend in Afrika zu stoppen?

Während die Urbanisierung in den westlichen Volkswirtschaften und weiten Teilen Lateinamerikas und Asiens bereits weit fortgeschritten ist und die Bevölkerung mehrheitlich in Städten lebt, liegt dieser Anteil in Afrika derzeit noch bei rund 43 Prozent, wenn auch mit rasch steigender Tendenz. Wanderungsprozesse sind in den ländlichen Räumen Afrikas dabei kein neues Phänomen, sondern stellen insbesondere für Individuen und Gruppen in prekären Situationen eine wichtige Strategie dar, ihre Lebensgrundlagen zu verbessern. Die Abwanderung in große Städte ist dabei nur ein Weg unter vielen. Auch zeitlich begrenzte Migration und die Entstehung multilokaler Haushalte sind weit verbreitet.

Ursächlich sind hierbei individuelle Überlegungen zur Verbesserung der eigenen Lebenssituation, aber auch grundsätzliche sich verändernde ökologische, soziokulturelle, oder ökonomische Rahmenbedingungen, wie z.B. Umweltdegradation, Wertewandel, oder Einkommensperspektiven. Diese können dann entsprechend auch größere Wanderungsbewegungen auslösen. Während auch in Afrika, wie in weiten Teilen der Welt, der Trend zum Leben in der Stadt geht, finden diese Wanderungen oft nicht in die primären urbanen Zentren der jeweiligen Länder statt, sondern fokussieren sich in weiten Teilen auf die relativ kleineren Städte in den jeweiligen Nahräumen der ländlichen Bevölkerung.

Anders als etwa in Europa zu Zeiten der Industrialisierung stellt sich hierbei das Problem, dass die so wachsende Bevölkerung in vielen Städten Afrikas nicht in einem entsprechend anwachsenden sekundären und später tertiären Sektor eine Beschäftigung findet. Vielmehr leben und arbeiten viele Menschen auch in den Städten in informellen und prekären Beschäftigungsverhältnissen. Dies ist auch insofern problematisch, da oft in erheblichen Maßen in den ländlichen Räumen verbliebene Familienmitglieder von den Einkommen der in die Städte gewanderten Bevölkerungsschichten abhängig sind. Manche der abgewanderten Menschen kehren auch daher in die ländlichen Räume zurück.

Warum bleiben?

Doch welche Perspektiven gibt es für die weiterwachsende Bevölkerung, wenn sie in den ländlichen Räumen bleiben? Langfristig werden wesentliche Beschäftigungsperspektiven der ländlichen Bevölkerung voraussichtlich außerhalb der Landwirtschaft liegen. Aktuell gibt es jedoch gerade in peripheren ländlichen Räumen meist nur einfache Handwerksbetriebe und Dienstleistungen (ggf. mit Ausnahme des Tourismus). Das heißt, die Landwirtschaft und die verbundenen Wirtschaftsbereiche wie z.B. der Handel mit Agrarprodukten, werden auf absehbare Zeit weiterhin die zentrale Lebensgrundlage für große Teile der ländlichen Bevölkerung bleiben.