Realitätsverweigerung….

Unzählige wissenschaftliche Studien, Sachverständigengutachten und Äußerungen europäischer Institutionen, wie beispielsweise des Europäischen Rechnungshofes belegen, dass nachhaltige, langfristige Ernährungssouveränität und -sicherheit nur mit einer Ökologisierung des Agrarmodells möglich ist.

Dass eine Abkehr vom Green Deal – und der "Farm to Fork"-Strategie – nicht zielführend ist, haben auch 85 NGOs in einem offenen Brief an EU-Kommissare betont. Die drei renommierten Agrarforscher Guy Pe'er, Sebastian Lakner und Jeroen Candel vom UFZ-Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, der Universität Rostock und der Universität Wageningen haben ebenfalls in einem Appell an die EU-Kommission auf den Zusammenhang zwischen dem Ukrainekrieg und der Biodiversitäts- und Klimakrise hingewiesen.

Darin heißt es: "Jede Reaktion auf die schockierenden Auswirkungen der Invasion in der Ukraine muss die größeren Risiken berücksichtigen... Wir plädieren nachdrücklich dafür, falsche Dichotomien zwischen Ernährungssicherheit und ökologischer Nachhaltigkeit zu vermeiden und klug auf den Schock zu reagieren, ohne die größeren Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. Wir lehnen auch den produktionistischen Diskurs ab, der Ernährungssicherheit mit einer weiteren Intensivierung der Produktion gleichsetzt.

Eine weitere Intensivierung würde die Probleme für Boden, Wasser, Bestäubung und Schädlingsbekämpfung weiter verschärfen, so das Trio. Vielmehr sollte mehr darüber nachgedacht werden, wie eine optimale Zuteilung von Nahrungsmittelpflanzen zu erreichen ist, um sicherzugehen, dass die Grundbedürfnisse der Menschen Vorrang vor weniger wichtigen Verwendungen haben. Dabei spiele auch die Nachfrage eine Rolle.

Die EU-Nachfrage nach Futtermitteln wirke sich auf die Weltmärkte aus, betonen sie, während von den eigenen Anbauflächen schon über 70 Prozent auf die Produktion von Futtermitteln und Kraftstoffen verwendet werden. Ein Teil der Anbauflächen könne sinnvoller genutzt werden, so der Appell, um die Nahrungsmittelknappheit in Entwicklungsländern zu bekämpfen. Der UN-Food Systems Summit 2021 hätte das vorantreiben können, ist aber aufgrund der massiven Einflussnahme von Konzernen, die an diesem Wandel gar kein Interesse haben, gescheitert.