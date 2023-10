Welthunger-Index 2023: Kampf gegen Hunger dreht sich im Kreis

Beispiele für Fortschritt und Hoffnung

Der Welthunger-Index 2023 offenbart eine ernüchternde Realität und unterstreicht die Dringlichkeit des Handelns. Er zeigt aber auch, dass sich entschlossenes Handeln auszahlt. Trotz der weltweiten Herausforderungen und der jüngsten Stagnation der Hungersituation auf globaler Ebene haben einige Länder seit 2015 bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Mit verstärkten Anstrengungen können wir eine Zukunft schaffen, in der alle Menschen Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln haben und in der junge Entscheidungsträger einen nachhaltigen Wandel in unseren Ernährungssystemen vorantreiben.

Die Kräfte des Klimawandels und der Ungleichheit verändern die Welt. Es ist unerlässlich, dass die Regierungen viel mehr tun, um den Hunger bis 2030 zu beenden und überdies an der Umgestaltung der Ernährungssysteme zu arbeiten. Es bedarf außerordentlicher Anstrengungen, damit das Recht auf angemessene Nahrung respektiert, geschützt und erfüllt wird, und zwar nicht nur für die Millionen von Menschen, die derzeit jede Nacht hungrig zu Bett gehen, sondern auch für die Milliarden von Menschen, die bis weit in die Zukunft hinein die Last von Krisen schultern werden, die sie nicht selbst verschuldet haben - die sich verschärfenden Konsequenzen von Konflikten und Klimawandel.

Vor allem aber müssen wir über die verstärkten Bemühungen zur Erreichung eines Ziels hinaus stets die menschlichen Wirklichkeiten hinter den Zahlen im Auge behalten. Der aktuelle Bedarf an humanitärer Hilfe ist gewaltig und muss gedeckt werden, aber wir müssen auch sehen, dass Hunger sich so schnell und so stark ausbreitet, weil Millionen von Menschen bereits am Rande des Hungers lebten - ein Erbe des vergangenen Versagens beim Aufbau gerechterer, widerstandsfähigerer und inklusiverer Ernährungssysteme.