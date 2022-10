Für eine Übergewinnsteuer auf die Profiteure der Ernährungskrise

Aber sobald die unvermeidbaren Schocks eintreffen, drohen diese Systeme zu versagen. Toyota war in den 1960er-Jahren der Pionier für die Just-in-time-Produktion, die später in allen anderen Branchen übernommen wurde. Toyota achtete aber - im Gegensatz zu all seinen Rivalen - darauf, dass seine Lieferketten diversifiziert blieben und seine Produktionsstätten nah an den Absatzmärkten lagen. So vermied das Unternehmen, Schocks zu stark ausgesetzt zu sein. Die wahre Bewährungsprobe für jedes System ist, ob es unter Stress und bei unerwarteten Bedingungen funktioniert, schreibt mein Kollege Ricardo Salvador. Wenn es um die Sicherung der weltweiten Nahrungsmittel-Lieferketten geht, ist Widerstandsfähigkeit oberstes Gebot. Dies gilt vor allem in einer Welt, die immer stärker mit Wetterextremen zu kämpfen hat.

Konzentration von Händlern und Vermögensverwaltern

Das Ausmaß der Monopolisierung der Getreidemärkte trägt auch zum Marktversagen bei. Die weltweiten Getreidemärkte sind noch stärker in wenigen Händen konzentriert als die Energiemärkte und noch weniger transparent. Die Getreide-Giganten haben derartig große Macht über die Märkte und die Ausformulierung staatlicher Politik, dass für sie keinerlei Anreiz besteht, etwas zu ändern oder ihre Macht in mehr Hände zu legen. Diese Charakteristik teilen sie mit vielen anderen Teilbereichen der Nahrungsmittelkette, seien es die Monopole für Saatgut und Agrochemie, die Landwirtschaftsmaschinen oder die Fleischproduktion, wie ein neuer Bericht der ETC Group dokumentiert. Und alle diese Sektoren sind im wesentlichen im Besitz derselben Kapitalanlagegesellschaften (State Street, Vanguard und Blackrock), wie meine IPES-Food-Kollegin Jennifer Clapp ermittelt hat.