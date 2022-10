Afrikas anschwellende Hungerkrise: Was können G7 und G20 dagegen tun?

Langfristig bleibt eine weitergehende Transformation der Agrar- und Ernährungswirtschaft notwendig und kann durch die Krise – wie in Europa die Energiewende – befördert werden. Dabei kann diese Transformation nicht überall auf der Welt gleich aussehen, dazu sind technologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen, die Problemlagen und die Potentiale viel zu unterschiedlich. Vielmehr müssen lokale und regionale Transformationspfade von lokalen Akteursnetzwerken (und unterstützt durch transregionale Kooperationen) entworfen und begangen werden. Wie wohl kein anderer Bereich sind Landwirtschaft und Ernährungssysteme standortabhängig.

Niedrig- und Mitteleinkommensländer müssen priorisieren

Während in vielen Industrieländern die gesamtwirtschaftliche und Arbeitsmarkt-Bedeutung der Landwirtschaft minimal ist, ist sie in vielen Niedrig- und Mitteleinkommensländern dominant. Während in Hocheinkommensländern Überversorgung und Lebensmittelverschwendung herrschen, reicht in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen Mangel oft noch in die Mittelschichten hinein – allerdings zunehmend auch Fehl- und Überernährung in den urbanen Räumen.

Die Umweltschäden durch die Landwirtschaft sind fast überall gravierend, allerdings regional verschieden und oft aus höchst unterschiedlichen Gründen: Böden werden durch Über- und Unterdüngung und -nutzung geschädigt; Grundwasser und Gewässer werden teilweise übernutzt und verunreinigt, teilweise bleiben sie für die Bewässerung fast ungenutzt; Wälder und Biodiversität werden durch große Agrarunternehmen und Plantagen, aber auch durch Kleinbetriebe gerodet, zerstört und degradiert. Wichtig ist daher, standort- und kontext-angepasste nachhaltige Lösungen zu finden. In Hocheinkommensländern wird dies meistens eine Reduktion der Intensitäten bedeuten, in Niedrigeinkommensländern müsste es eigentlich eine Intensivierung geben, in vielen Fällen dazwischen einen neuen Mix aus Technologien, Wirtschaftsweisen und territorialen Mustern der Landnutzung.