Was wird aus der G7-Idee eines Klimaclubs: exklusiver Kreis – oder offene Runde?

Am Anfang der Überlegungen zu dem Club steht die Sorge, dass die energieintensive deutsche oder europäische Wirtschaft international an Wettbewerbsfähigkeit verliert, wenn sie in zunehmendem Maße erhebliche CO2-Preise zahlt. Zu ihrem Schutz hat die EU einen so genannten Grenzausgleich, eine Art schützenden Außenzoll vereinbart, den preisgünstigere Unternehmen aus Drittstaaten auf EU-Märkten leisten müssten. Wenn nun die USA oder Kanada ­– in dem Club – vergleichbare Standards und Regeln akzeptieren, seien es CO2-Preise oder andere Anreize zur Dekarbonisierung, dann würden sie von diesem Zoll befreit.

Klimaclub mit drei Säulen

1) So gehört zur ersten Säule, die Ambitionen und Politiken der Clubmitglieder auf einen Stand zu bringen. Schiebt man also z.B. eine einheitliche CO2-Bilanzierung an (etwa zur Messung des Fußabdrucks von Produkten)? Was sind vergleichbare (und messbare) politische Instrumente, die Anreize für klimaschonende Investitionen der Wirtschaft schaffen können? Sie werden in Industriezweigen wie Stahl und Aluminium ebenso gebraucht, wie im Fahrzeug- und Maschinenbau oder der Metallverarbeitung, sowie potenziell auch in umzubauenden Zweigen wie Chemie und Landwirtschaft.

So soll im Club mit vergleichbaren strukturellen Mitteln auch vergleichbare Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden („level playing field“) ­– während Produkte aus Drittländern (z.B. Stahl aus Indien oder China), die klimapolitsch weniger ehrgeizig sind, durch einen Außenschutz verteuert würden. Die Gipfelerklärung spricht von „CO2-Bepreisung“ oder anderen „Ansätzen zur CO2-Minderung und Reduzierung der Kohlendioxidintensität“ und lässt damit ahnen, dass die G7 von gemeinsamen lenkenden Systemen wie einem Zertifikatehandel weit entfernt sind ­– insbesondere die USA und Japan.