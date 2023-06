Kompass 2023: Bericht "zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik"

Neuausrichtungen

Hier muss Deutschland die Vorreiterrolle, die sie sich zum Beispiel bei der Klimafinanzierung mit nur wenigen anderen Ländern teilt, weiter ausbauen und, so die Kompass-Empfehlung, die jährliche Klimafinanzierung auf mindestens 8 Mrd. Euro erhöhen, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. In diesem Bereich hat die Bundesregierung die Notwendigkeit erkannt, besonders die Klimaanpassung stärker zu fördern: Sie hat den Anteil an geförderten Projekten mit entsprechendem Schwerpunkt erhöht.

Diese Neuausrichtung in einem Bereich der Entwicklungspolitik ist in der Sozialen Sicherung noch nicht vollzogen. Wie der Kompass feststellt, entstehen soziale Sicherungssysteme nicht automatisch durch Wirtschaftswachstum, auch wenn dies die Prognose vieler Wirtschaftswissenschaftler in den vergangenen Jahren war. Die Realität ist eine andere. Zwei Milliarden Menschen arbeiten weltweit in der informellen Wirtschaft – das sind 61 Prozent aller Erwerbstätigen. In Niedrigeinkommensländern liegt der Anteil bei 90 Prozent. Das übersetzt sich in 4,1 Milliarden Menschen oder 53 Prozent der Weltbevölkerung, die keinerlei soziale Schutzleistung haben.

Der im Kompass grafisch dargestellte Aufwuchs von ODA für soziale Sicherung in den Jahren 2020 und 2021 ist größtenteils auf die Linderung von Covid-19-Auswirkungen auf Haushalte zurückzuführen – und hat somit wenig mit der nachhaltigen Stärkung von sozialen Sicherungssystemen zu tun. Zudem bestehen die Mittel mit Covid-19-Fokus in beiden Jahren jeweils zur Hälfte aus Krediten an die indische Regierung, um schwere Folgen der Pandemie abmildern zu können.