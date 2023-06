Wie Global Gateway Europas Entwicklungspolitik verändert

Das Projekt Praia-Dakar-Abidjan in Westafrika wird durch Schnellbuslinien und den Ausbau des Hafens von Banjul in Gambia das gesamte Verkehrssystem im Senegal qualitativ verbessern. In Namibia wird die Partnerschaft durch Investitionen in den strategischen Verkehrskorridor Maputo-Gaborone-Walvis Bay gestärkt. All diese Projekte werden für die Entwicklung neuer Wertschöpfungsketten von entscheidender Bedeutung sein, was sowohl der afrikanischen als auch der europäischen Industrie zugute kommen wird.

In diesem Zusammenhang haben die EU und die AU-Kommission 95 regionale Wertschöpfungsketten in 23 vielversprechenden Sektoren identifiziert. Sie sollen dazu beitragen, die nachhaltige Industrialisierung sowie den Handel zwischen afrikanischen Ländern sowie zwischen Afrika und der EU zu fördern.

Der eröffnete 560 km lange strategische Korridor Mombasa-Kisangani (Kenia-Demokratische Republik Kongo), Teil der von Engpässen geplagten Handelsroute entlang des Nördlichen Korridors, zeigt bereits Erfolge der EU-afrikanischen Investitionen in der östlichen Region. Durch eine Verbindung zwischen dem städtischen Mombasa und dem ländlichen Kilifi (nördlich von Mombasa) wird der Zugang zu besseren Verbindungen auf nationaler Ebene verbessert, aber auch der Handel gefördert. Die Stadt Kilifi könnte zum größten Hafen in Ostafrika werden.