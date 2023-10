Die Globalisierung der Nahrungsmittelproduktion hat einen einfachen Grund: Effizienz und Wohlfahrtsgewinne durch niedrigere Preise. Jeder Arbeitsschritt der Wertschöpfungskette wird dort vollzogen, wo er – nach Abzug von Transportkosten – am kostengünstigsten erbracht werden kann. So ist das arbeitsintensive Verpacken von Birnen oder auch das Pulen von Krabben in Thailand und Marokko kostengünstiger als in den Ernte- oder Absatzländern. Der Preis an der Kasse ist damit niedriger, und Konsumenten müssen weniger Geld für Nahrungsmittel ausgeben. Für Konsumenten mit hohen Einkommen in Industrieländern mögen solche Preiseffekte kaum spürbar sein. Verbraucher mit niedrigeren Einkommen – sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern – die einen größeren Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben, profitieren stärker von solchen Wohlfahrtsgewinnen.

Wir konzentrieren uns in der Studie auf zwei potenzielle Effekte. Erstens das Preisniveau: Welchen Effekt hat die Integration in internationale Wertschöpfungsketten auf reale Nahrungsmittelpreise? Niedrigere Preise sind wohlfahrtssteigernd für Konsumenten, höhere für Produzenten. Zweitens die Variabilität der Preise: Führt die Teilnahme an globalen Wertschöpfungsketten zu mehr oder weniger Preisstabilität und damit zu mehr Planbarkeit für Konsumenten und Produzenten gleichermaßen? Wir analysieren die globalen Wertschöpfungsdaten, die auf Handelsdaten basieren und von der UN-Handels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) bereitgestellt werden, sowie die Nahrungsmittelpreis-Inflationsdaten der Welternährungsorganisation (FAO) im Zeitraum von 2000 bis 2015. Dementsprechend untersuchen wir einen langfristigen Zeitraum, der die jüngsten Schocks wie COVID-19 und die russische Invasion nicht beinhaltet.

Globalisierung senkt Preise, erhöht aber Unsicherheit