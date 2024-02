Simbabwe: "Zwei Jahre Ukrainekrieg und die Preise steigen weiter"

Gibt es mit Beginn der Lean Season, der mageren Zeit, im Januar spezielle Regierungsprogramme?

In der Zeit laufen Hilfsprogramme für die Ärmsten, sowohl von der Regierung als auch dem Welternährungsprogramm. Es wird organisiert, wer wo Nahrungsmittel oder Cash-Gutscheine verteilt, damit Menschen Lebensmittel bekommen oder erwerben können. Das Landwirtschaftsministerium organisiert Saatgutverteilungen. Da gibt es Programme für die Armen, aber auch für Kleinbauern, die dann die Ernte an die staatlichen Getreidespeicher verkaufen sollen, um die Reserven aufzufüllen.

Die Regierung fokussiert sich also auf Subventionen für Getreide, Cash Transfers oder Cash-for-work-Maßnahmen sowie Schulspeisungsprogramme. Das adressiert zwar dringende Bedarfe, aber es gibt Kritik, dass die Leistungen wenig transparent und nachverfolgbar sind, sowohl was den zu geringen Mitteleinsatz wie die Kriterien für die Empfänger angeht. Zudem gehen die Maßnahmen zwar gegen Symptome an, tun aber wenig gegen die Ursachen von Armut und Mangelernährung.

Wegen der blockierten ukrainischen Getreideexporte und dem globalen Preisanstieg für Betriebsmittel und Dünger wurden weltweit steigende Hungerzahlen befürchtet. Hat sich das in Simbabwe bewahrheitet?

Das hängt immer an der Größe der Ernte, die im April-Mai eingefahren wird. Die war vergangenes Jahr vergleichsweise gut, und damit fiel auch die Zahl der Menschen, die Nahrungsmittelhilfe brauchten. Wenn man nach Informationen von Reliefweb geht, die sich auf einheimische Schätzungen beziehen, wird in der ernährungsunsichersten Zeit von Januar bis März 2024 in etwa jedem vierten ländlichen Haushalt Getreidemangel herrschen. So benötigten etwa 2,7 Millionen Menschen rund 100.000 Tonnen Getreidehilfen. Das entspricht dem Anteil der Landarmen oder Landlosen, deren Ernte aus verschiedenen Gründen im vergangenen Jahr eher schlecht ausfiel, darunter auch Witwen und Waisen und Menschen mit körperlichen Einschränkungen.

Wie abhängig ist Simbabwe von Nahrungsmittelimporten?

Der Getreidepreis in Simbabwe ist wahnsinnig hoch, ungefähr 30 Prozent höher als in den Nachbarländern, und man fragt sich ein bisschen warum? Er wird festgelegt vom Landwirtschaftsministerium. Vielleicht kommen noch die erhöhten Treibstoffpreise zum Tragen. Die Bauern freuen sich natürlich, aber der Konsument zahlt drauf. Zugleich gibt es Berichte, dass in Sambia Weizen eingekauft und hier mit 30 Prozent Gewinn teuer weiterverkauft wird.

Für Grundnahrungsmittel wie Mais oder andere Getreide wie Sorghum und Hirse sollte die heimische Versorgung in guten Regenjahren auf jeden Fall ausreichen. Beim Weizen muss dazugekauft werden, weil die hier produzierten Sorten qualitativ nicht ausreichen und durch Sorten mit einem höheren Glutenanteil ergänzt werden müssen. Speiseöl muss teilweise importiert werden, obwohl die Regierung ganz massiv den heimischen Anbau von Sonnenblumen und auch von Soja fördert, um die Ölproduktion anzukurbeln. Sonnenblumen sind recht dürreresistent und bieten sich ohne Bewässerung für trockene Jahre an. In der Milchproduktion gab es in den vergangenen Jahren dank einiger EU-finanzierten Programme etwas Verbesserung, aber Milchpulver wird weiterhin importiert.

Hat die politische Nähe der Regierung zu Russland, einem führenden Hersteller von Düngemitteln, dem Land genutzt?

Die Regierung hat sich auf die Seite Russlands geschlagen, und wird auch von Moskau unterstützt. Wie genau? Das ist nicht bekannt. Es kommen große Transportmaschinen und andere Sachen ins Land, aber wohl auch landwirtschaftliche Produkte. Auch aus Weißrussland kam Präsident Lukaschenko zu Besuch, der für den Landwirtschaftsbereich Hilfe zusagte. Es sollen Traktoren gekommen sein. Vielleicht hat das eine gewisse Pufferung der Problematik gebracht. Die Zusammenarbeit der beiden Länder scheint sich aber eher an russischen strategischen Zielen, etwa seinem Engagement im Bergbau, zu orientieren, als an nachhaltigen Entwicklungszielen im Interesse Simbabwes. Aber 2023 war auch Wahljahr, und es wurde massiv subventioniert.

Was genau?

Es gab auf einmal Investitionen in den Sozialsektor. Für ein großes Krankenhaus sind sehr viele technische Geräte und Medizin angeschafft worden. Ob Treibstoff subventioniert wurde, ist schwer zu sagen. Aber Düngemittel waren schon immer sehr teuer. Da gibt es das so genannte 'Presidential Input Scheme' und ein Programm des Agrarministeriums, die Betriebsmittel an Bauern vergeben, darunter teilweise auch kostenlosen Dünger. Damit verpflichten sich die Bauern ein Stück weit, ihre Ernte an das Grain Marketing Board zu liefern. Das ist sicher ein politisches Instrument, aber auch eine Möglichkeit für die Bauern, überhaupt günstig an Inputs zu kommen.