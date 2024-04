Jedes Jahr fangen industrielle Fischereischiffe unbeabsichtigt 38 Millionen Tonnen Meerestiere, die tot oder sterbend ins Wasser zurückgeworfen werden. Dies entspricht etwa 40 Prozent des gesamten weltweiten Fischfangs. Unter dem ins Meer zurückgeworfenen Beifang sind auch 300.000 Kleinwale und Delfine und 250.000 gefährdete Unechte Karettschildkröten. Abgesehen von der direkten Schädigung der biologischen Vielfalt verursacht dies auch wirtschaftliche Verluste. Ein Bericht des Overseas Development Institute (ODI), einer Denkfabrik für globale Angelegenheiten, erstellt erstmals eine Schätzung der wirtschaftlichen Folgen für Entwicklungsländer, wenn sie Unternehmen in ihren Gewässern fischen lassen, die solche und andere illegale Praktiken verfolgen.

Die Liste des schädlichen Vorgehens ist lang: Beifang und unbeabsichtigter Fischfang, mangelnde Transparenz, unzureichende Meldung von Fangmengen, Beteiligung am Saiko-Tauschsystem, Korruption, Fischfang ohne Lizenz, Überschreitung der Quoten, Menschenrechtsverletzungen, Haifischflossen und vieles mehr. Diese Handlungen müssen nicht zwangsläufig mit illegaler, undokumentierter und unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei) einhergehen. Sie können jedoch trotzdem äußerst schädlich sein. Warum also lassen Staaten solche Unternehmen in ihren Gewässern zu?

Warum Ecuador, Peru, Senegal, Ghana und die Philippinen?

Der neue ODI-Bericht nimmt eine Folgenabschätzung der Tätigkeit von Unternehmen auf Ecuador, Peru, Senegal, Ghana und den Philippinen vor, die in der Vergangenheit für Fehlverhalten oder nicht nachhaltige Praktiken bekannt geworden sind. Wir bewerten die Auswirkungen auf die Menschen, indem wir die potenziellen Folgen für die Wirtschaft, Arbeitsplätze und den Wohlstand in diesen fünf Ländern untersuchen. Wir haben uns auf diese Länder konzentriert, weil sie zu den am stärksten von Überfischung bedrohten gehören, aber auch, weil in ihren Gewässern eine große Präsenz ausländischer Fernfischereiflotten zu beobachten ist. Unter Fernfischerei versteht man ganz allgemein den Fischfang durch Schiffe aus einem Land in den Gewässern eines anderen Landes oder in internationalen Gewässern.

Die hochmoderne Technik der Fernfischerei-Schiffe ermöglicht den Fischfang nonstop, während sie in entlegene Gebiete fahren, wobei dies oft in einem unfairen Wettbewerb mit kleineren inländischen Schiffen geschieht. Uneingeschränkte Fernfischerei wird mit Überfischung, IUU-Fischerei und der Dezimierung der Fischbestände in einer nicht nachhaltigen Geschwindigkeit in Verbindung gebracht. Dies beeinträchtigt nicht nur die Verfügbarkeit von Ressourcen für die lokalen Fischer, sondern stört auch das ökologische Gleichgewicht des marinen Ökosystems.