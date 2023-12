Die unvollendete Reform der multilateralen Entwicklungsbanken

In Schwellen- und Entwicklungsländern werden bis 2030 jährlich zusätzlich 3 Billionen Dollar benötigt, um auf die globalen multiplen Herausforderungen zu reagieren und die vereinbarten internationalen Ziele zu erreichen – einschließlich des Pariser COP21-Abkommens und der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Der Bedarf liegt ein Vierfaches über dem heutigen.

Vor diesem Hintergrund wächst der Druck auf das internationale Finanzsystem in einem Ausmaß, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachten war. Die Multilateralen Entwicklungsbanken (MEB) stehen dabei im Rampenlicht. Auf sie richten sich viele Erwartungen.

Die MEB sind für die Bewältigung der immensen globalen Herausforderungen in der heutigen Welt unerlässlich. Sie verfügen über einen unverwechselbaren komparativen Vorteil, der staatliche und privatwirtschaftliche Investitionen in großem Umfang ankurbeln kann. Sie sind für viele Schwellen- und Entwicklungsländer eine wertvolle Quelle für kostengünstige Finanzierungen, technisches Wissen und politische Beratung.

Zu den jährlichen internationalen Klimaschutzverpflichtungen in Höhe von 100 Mrd. Dollar leisten die MEB den größten Beitrag. Ohne ihr Zutun wäre dieses Ziel überhaupt nicht in Sicht. Sie können Mittel in dieser Größenordnung mobilisieren, da sie dank starker Regierungen im Rücken (d.h. ihrer Anteilseigner) auf den Kapitalmärkten günstige Finanzmittel aufnehmen können. Die größten MEB konnten seit ihrer Gründung mehr als das 30-fache des in sie eingezahlten Kapitals aufnehmen.