Systembedingter Wasserstress in Tunesien

Lange vor Saieds Amtszeit begann die KfW den Bau der ersten (nicht solarbetriebenen) Meerwasserentsalzungsanlage auf der tunesischen Urlaubsinsel Djerba mit 60 Mio. Euro zu fördern, um die Wasserversorgung und die Gesundheit von Einwohnern und Touristen zu gewährleisten. Die Entsalzungsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Kubikmeter/Tag soll vor allem während der Sommermonate die sehr angespannte Wasserversorgung der Urlaubsinsel Djerba sichern. Die Anlage ist für eine spätere Erweiterung auf 75.000 Kubikmeter/Tag ausgelegt, sodass der Wasserbedarf der Bevölkerung und der wirtschaftlich wichtigen Tourismusindustrie nachhaltig sichergestellt werden kann. Die 200.000 Einwohner der Insel und die nochmal so vielen Touristen werden so „mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser versorgt“, heißt es in einer Mitteilung der KfW.

Quadratur des Wasserkreises

Nach Einschätzung des Trinkwasserforschers Elfil ist das aus dem Meer gewonnene Süßwasser jedoch nicht als Trinkwasser anzuraten. „Um den Preis für trinkbares Wasser niedrig zu halten, mischt der staatliche Wasserversorger salziges Wasser in das frisch gewonnene entsalzte Wasser,“ sagt Elfil. „Die WHO erklärt einen Salzgehalt von maximal einem Gramm pro Liter im Weltstandard für zulässig. Der tunesische Standard bewegt sich bei bis zu zwei Gramm auf einen Liter Wasser,“ mahnt der Experte und empfiehlt, die Nutzung dieses Wasser-Cocktails in den Haushalten auf Kochen und Waschen zu beschränken.

Zum großen Teil decken Tunesier ihren Trinkwasserbedarf mit dem Kauf von Wasserflaschen ab. „Tunesien liegt mit 217 Liter pro Kopf und Jahr weltweit auf Platz drei was den Konsum von Wasser aus Wasserflaschen betrifft", so Elfil. "In Frankreich werden zum Vergleich 160 Liter pro Kopf und Jahr konsumiert.“ Das Vertrauen in die Wasserqualität scheint somit brüchig. Wer finanziell die Mittel hat, zahlt 800 Millimes, also knapp einen Dinar für 1,5 Liter Wasser. Doch in den heißen, sonnenreichen Sommermonaten werden Plastikflaschen häufig schlecht gelagert und sind stundenlang intensiver Sonneneinstrahlung beim Transport ausgesetzt. In der Folge bilden sich in dem abgefüllten Wasser Mikroplastikpartikel und andere Bakterien.