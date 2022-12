Methan: der vernachlässigte Klimaschädling

Methan ist nach Kohlendioxid das zweitwichtigste Treibhausgas, das zur Erderwärmung beitragt. In der Atmosphäre kann es in den ersten 20 Jahren Wärme bis zu 87mal wirksamer binden als CO2, so das Weltklimasekretariat. Sein Anteil an den gesamten Treibhausgas-Emissionen liegt bei 15 bis 20 Prozent, es trägt aber auch zur Bildung des bodennahen Luftverschmutzers Ozon bei. Nicht zuletzt warnen Wissenschaftler vor auftauenden Permafrostböden in Nordamerika und Nordasien: Dabei wird auch Methan freigesetzt. Immerhin sind rund ein Sechstel der Erdoberfläche Permafrostböden.

Wie Kohlendioxid wird Methan nicht nur vom Menschen (60 Prozent), sondern auch von der Natur emittiert (40 Prozent), etwa Sümpfen oder Mooren. Von Menschen verursachtes Methan stammt aus der Landwirtschaft (v.a. Tierhaltung und Reisanbau), aus dem Energiesektor (z.B. Erdgasgewinnung) oder aus Abfall (z.B. Mülldeponien).

Die Internationale Energieagentur IEA schätzt den Anteil der Landwirtschaft an den anthropogenen Methanemissionen auf rund 40 Prozent, gefolgt von Öl und Gas (35) und Abfall (20). Unter den landwirtschaftlichen Emissionen hat die Tierhaltung den größten Anteil; dabei ist die enterische Fermentation (Verdauungsprozess von Wiederkäuern) der dominante Prozess, und Rinder sind die dominante Tierart.

Schaut man auf die Liste der Länder, die am meisten Methan in die Atmosphäre abgeben, so steht China mit großem Vorsprung an der ersten Stelle, gefolgt von Indien, den USA, Russland und Brasilien. Von den ersten zehn größten Emittenten nehmen vier nicht am Global Methane Pledge teil, einer nicht-bindenden Verpflichtung von derzeit 150 Ländern, die Methan-Emissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber 2020 zu senken und um 45 Prozent bis 2040.