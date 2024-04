An der Seitenlinie: Höchste Zeit, EU-Gesetz mit dem Globalen Süden abzustimmen

Es wird geschätzt, dass fast 5.300 Unternehmen in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen werden. In der Praxis wird ihre Zahl jedoch weitaus höher sein, da sich im Geltungsbereich – wenn auch indirekt – klare Erwartungen auch an Akteure wie Tochtergesellschaften und Geschäftspartner in der Wertschöpfungskette richten. Die Richtlinie wird das Verhalten der Unternehmen gegenüber Lieferanten, Investoren, Regulierungsbehörden, Verbrauchern, Kunden usw. beeinflussen.

Partizipation im Entstehungsprozess

So wie die Qualität eines starken und effizienten Werkzeugs oder Gerätes wesentlich davon abhängt, wie es geschmiedet wurde, bestimmt dieser Entstehungsprozess auch die Wirksamkeit und Stärke eines Gesetzes. Engagement und Konsultation sind wichtige Stichworte in einem Prozess, der durch einen inklusiven und partizipativen Charakter die verschiedenen und sogar divergierenden Perspektiven einbringt und berücksichtigt.

Ein Beispiel dafür ist der von Indien entwickelte nationale Rahmen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln mit dem Titel "National Guidelines on Responsible Business Conduct" (aktualisierte Fassung der National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business, 2011; NVGs), der 2019 vom Ministerium für Unternehmensangelegenheiten der Bundesregierung veröffentlicht wurde. Der Zeitplan für die Entwicklung des ursprünglichen Leitfadens verlief parallel zur Entwicklung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs), die ebenfalls 2011 verabschiedet wurden. Die Arbeiten an dem nationalen Rahmen leitete ein Ausschuss zur Ausarbeitung der Richtlinie (der verschiedene Interessengruppen vertrat) – unterstützt von einem umfassenden Konsultationsprozess in ganz Indien.