Internationale Steuerkooperation ist eine der zentralen Stellschrauben in der Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele und der Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens. Staaten brauchen Geld, um auf die multiplen Herausforderungen unserer Zeit reagieren zu können und zukünftigen Krisen vorzubeugen. Der Finanzierungsbedarf ist enorm. Schätzungen der Weltbank zufolge müssen bis 2025 jährlich eine Billion und in der Folge bis zum Ende dieses Jahrzehnts 2-2,8 Billionen USD pro Jahr investiert werden, um die Agenda 2030 umzusetzen und die Pariser Klimaziele zu erreichen. Doch durch globale Gewinnverschiebung multinationaler Konzerne entgehen öffentlichen Kassen große Summen an Steuereinnahmen.

Wie hoch genau die Verluste sind, lässt sich aufgrund der mangelnden Transparenz des internationalen Steuersystems nur schwer beziffern. Die OECD schätzt, dass jährlich um die 100-240 Milliarden US-Dollar durch Steuervermeidung verloren gehen. Zivilgesellschaftliche Schätzungen lagen 2021 bei mehr als 480 Milliarden US-Dollar. Länder niedrigen Einkommens sind von den Verlusten besonders betroffen, da sie stärker als Industrieländer von den Einnahmen der Konzernbesteuerung abhängen.

Platz am Tisch

Die Forderung, die Vereinten Nationen zum zentralen Austragungsort internationaler Steuerkooperation zu machen, ist so alt wie die Debatte um eine Reform des internationalen Steuersystems selbst. Bislang ist mit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) der Club der Industrieländer federführend im Reformprozess des internationalen Steuersystems. Im Auftrag der G20 erarbeitet die OECD Vorschläge zur Eindämmung von Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS). Die Gruppe der G77 und zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Global Alliance for Tax Justice fordern schon seit langem, eine stärkere Rolle der Vereinten Nationen, um ein internationales Steuersystem zu gestalten, das an den Zielen der nachhaltigen Entwicklungsagenda orientiert ist und für mehr internationale Steuergerechtigkeit sorgt. Mit dem Slogan „If you are not at the table, you are on the menu“ kritisieren sie, dass Entwicklungsländer bei den OECD-Verhandlungen nicht gleichberechtigt mit am Tisch sitzen.