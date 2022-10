Von der letzten Klimakonferenz in Glasgow stammt das Ziel, für unterfinanzierte Anpassungen an Klimafolgen 40 Mrd. Dollar zu erreichen. Gelingt das in der G7?

Wir haben gesagt, dass wir die Mittel für die Anpassungsfinanzierung verdoppeln werden. Da sind die Geberstaaten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf dem Weg. Ich glaube, wir in Deutschland stehen ganz gut da. Die multilateralen Banken müssen wiederum ihren großen Anteil dazu leisten. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg. Aber diese Dinge lassen sich nicht per Knopfdruck erreichen, das braucht Zeit. Anpassungsfinanzierungen sind nur sinnvoll, wenn es in den Partnerstaaten auch Anpassungsstrategien gibt, um die Investitionen in die richtige Richtung zu lenken.

Bundeskanzler Scholz hat viel politisches Kapital investiert, einen G7-Klimaclub zu gründen. Wie er funktionieren soll, wird noch abgestimmt. Aber eine Säule ist die Einbeziehung von Entwicklungs- und Schwellenländern. Welche Rolle spielt hier die Entwicklungszusammenarbeit?

Es geht ja darum, dass die energieintensive europäische Wirtschaft international weniger wettbewerbsfähig ist, wenn sie in zunehmendem Maße erhebliche CO2-Preise zahlt. Zu ihrem Schutz hat die EU einen Carbon border adjustment-Mechanismus, also letztendlich einen schützenden Außenzoll vor günstigeren Einfuhren aus Drittstaaten, die eine klimaschädliche CO2-intensive Produktion nicht mit in den Preis einbeziehen, vereinbart. Der Grenzausgleichsmechanismus hat aber den Keim des Spaltens in sich. Er kann, ob nun richtig oder falsch, von unseren Partnerländern verstanden werden als 'wir wollen euch mit euren Produkten draußen halten'. Der Klimaclub ist darauf eine Antwort: Ziel ist ungefähre Wettbewerbsgleichheit. Wenn Länder vergleichbare Standards und Regeln teilen, wie CO2-Preise, oder andere Anreize oder Abgaben, die Dekarbonisierung fördern, dann werden sie von diesen Grenzausgleichszahlungen befreit. Das ist eine sehr entwicklungspolitische Herangehensweise des Bundeskanzlers.