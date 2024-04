Globale Lieferketten: Wie weit sollten unternehmerische Sorgfaltspflichten gehen?

Während die Möglichkeit der Umsetzung der adressierten ILO-Normen in der Diskussion i.d.R. nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, ist in der EU-Richtlinie auch das Recht auf Nahrung als ein elementares Menschenrecht adressiert. Die Umsetzung dieses Rechtes in low and lower-middle income countries (LMIC) wirft besondere Herausforderungen auf. Der folgende Beitrag beinhaltet daher neben einer grundsätzlichen Einschätzung der Sorgfaltspflichtenregelungen auch eine intensivere Diskussion dieser Anforderung, beides basierend auf dem aktuellen Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik und Ernährung (WBAE) beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

Grundsätzliche Einschätzung der Sorgfaltspflichtenregelungen

Der WBAE begrüßt grundsätzlich die Gesetzgebung zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen, mahnt aber auch eine auf Wirksamkeit und Effizienz ausgerichtete Ausgestaltung und Umsetzung der Regelungen für alle Beteiligten auch im Ausland an. Dafür hält der Beirat einen intensiven Dialog mit den internationalen Handelspartnern, insbesondere den LMIC sowie die Bereitstellung von Unterstützungsmaßnahmen für erforderlich.

Der Aufbau von Risikomanagementsystemen zur Einhaltung grundlegender Arbeitsschutz- und Menschenrechte in den von den Sorgfaltspflichtengesetzen direkt betroffenen Unternehmen ist sinnvoll. Die direkten Kosten sind vergleichsweise überschaubar, da Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft schon viel Erfahrung mit Qualitätssicherungssystemen in komplexen Wertschöpfungsketten haben. Es können aber auch Kosten bei den Vorlieferanten und durch nicht-intendierte Effekte entstehen: Einige Unternehmen könnten deshalb eher einen Rückzug aus Gebieten oder Wirtschaftsbereichen mit schwierigen menschenrechtlichen Situationen („cut and run”) bzw. andere Umgehungsstrategien wählen, statt in die Entwicklung ihrer Lieferanten zu investieren. Zertifizierungssysteme könnten eine wesentliche Rolle in der effizienten und effektiven Umsetzung spielen, weisen aber derzeit noch größere Schwachstellen auf.

Wirksamkeit und Effizienz der Sorgfaltspflichtenregelungen hängen wesentlich von der konkreten Ausgestaltung der Umsetzung und Kontrolle ab. Hierbei kommt abgestimmten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Behörden eine besondere Bedeutung zu, damit Unternehmen nicht unterschiedliche Behörden mehrfach mit Daten versorgen müssen, und umgekehrt. In juristischer Hinsicht wird die Steuerungswirkung des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes durch das Fehlen einer Haftungsregelung begrenzt; die europäische Richtlinie sieht diese jedoch nun vor.

Da Sorgfaltspflichtenregelungen ein neues Instrument darstellen, sind Unterstützungsangebote für Unternehmen sowie ein Monitoring und eine Wirkungsüberprüfung der Gesetze notwendig, um Probleme frühzeitig zu erkennen und ggfs. Anpassungen vornehmen zu können.