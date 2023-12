Im neuesten Buch des einstigen ZEIT- und SPIEGEL-Korrespondenten Bartholomäus Grill geht es um weit mehr als das allmähliche Aussterben eines Berufsstandes. Auch geht es um mehr als ein Klagelied über den Verlust einer Lebensweise. Zur Disposition steht – der Untertitel verrät es – nicht mehr und nicht weniger als die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen: eine Form des technologischen Fortschritts, die weder Rücksicht nimmt auf die Natur noch auf die Existenzen für jene weltweit zwei Milliarden Menschen, die primär von der Landwirtschaft leben. Gegenstand der Anklageschrift von Grill ist die These, dass die globale Agrarindustrie mit Unterstützung der Agrarpolitik in den meisten Staaten, nicht zuletzt der Europäischen Union, einen Kurs verfolgt, der weder ökologisch nachhaltig noch sozial inklusiv ist.

Die eindringliche Darstellung der Folgen des wachsenden Fleischkonsums für Tierwohl, Regenwald und Klima zwingt auch problembewusste Leser, sich einmal mehr mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Die Reportage über die Gigantomanie in der US-amerikanischen Landwirtschaft vermittelt einen plastischen Eindruck darüber, was wir uns unter „industrieller Agrarproduktion“ vorstellen müssen. Kein Kapitel aber belegt eindrucksvoller die fatalen Folgen der rasant vorangetriebenen Ausweitung der Anbau- und Weideflächen für Natur und Mensch als jenes über die Expansion der Soja- und Rindfleischproduktion an der Regenwaldfront in Brasilien. Weitere Berichte gelten der Landrechtsproblematik, der Monopolisierung der Saatgutversorgung und der grünen Gentechnik.

Sein Buch bietet folglich einen Zugang zur Problematik aus verschiedensten Perspektiven. Die ersten Kapitel erzählen anschaulich vom ländlichen Strukturwandel im Nachkriegsdeutschland am Beispiel des Niedergangs des elterlichen Hofes. Dem folgt eine kritische Darstellung der europäischen Agrarpolitik, die diesen Niedergang erst bremste und später beschleunigte. Wie massiv diese Politik von der Agrarlobby beeinflusst wird, ist Gegenstand einer speziellen Analyse. Zwei weitere Kapitel widmen sich den Themen der Förderung des Energiepflanzenanbaus und der weltweiten Degradierung der Böden. In den Afrikakapiteln geht es überwiegend um Reportagen aus Katastrophenregionen, um Dürre, Bevölkerungswachstum, Hunger. Das Thema „Landgrabbing“ wird an Beispielen aus Madagaskar und Äthiopien, aber auch aus dem Ostdeutschland der Nachwendejahre veranschaulicht.

Grill ist in mehrfacher Hinsicht ein Kenner der Materie: Als Sohn einer Allgäuer milchviehhaltenden Kleinbauernfamilie beherrscht er nicht nur das Handwerk des Melkens, sondern hat auch den Niedergang des elterlichen Hofes hautnah erlebt. Als langjähriger Afrika-Korrespondent ist er mit der dortigen kleinbäuerlichen Landwirtschaft und deren Krisen vertraut. Seine Recherchen haben ihn aber auch nach Mindanao, nach Amazonien und in die Zentren der Agrarindustrie im amerikanischen Mittleren Westen geführt. Er kennt sich also aus. Und er leugnet nicht einen Hauch von Nostalgie für die bäuerliche Kultur und Lebensform.

Das „Bauernsterben“ selbst wird von Grill primär am deutschen Beispiel thematisiert. Hierzulande lässt es sich freilich trefflich darüber streiten, ob es wirklich so problematisch ist, dass Menschen wie der Autor heute wichtige Bücher über den Niedergang der bäuerlichen Landwirtschaft schreiben, anstatt mit eigener Hand Kühe zu melken.

Unterbelichtet bleibt hingegen das Bauernsterben in all jenen Ländern des Globalen Südens, wo es aufgrund von Massenarbeitslosigkeit keine außerlandwirtschaftlichen Erwerbsperspektiven gibt. Dort stellt das unter dem Motto von „Agrarmodernisierung“ oder „ländlichem Strukturwandel“ auch von unseren Entwicklungsagenturen angestrebte Bauernsterben eine echte Bedrohung für die Existenzgrundlage jener Familien dar, die dem Fortschritt weichen müssen. All jene, für die das Prinzip „wachse oder weiche!“ meist nicht ein Weichen in besser bezahlte Jobs bedeutet, sondern in das Elend städtischer Slums oder in Richtung Mittelmeer. Dieses Thema verdient ein eigenes Kapitel in der zweiten Auflage.

In seinem zukunftsorientierten „Was tun?“-Kapitel muss Grill sich nicht der Mühe unterwerfen, eigene innovative Ideen zu entwickeln. An solchen mangelt es nicht. Sie werden auch mit Erfolg realisiert. Der Autor belegt das mit Beispielen aus aller Welt. Grill plädiert zugunsten einer Agrarwende basierend auf kleinbäuerlicher und nachhaltiger Landwirtschaft, Nutzung und Weiterentwicklung von lokalem Wissen, an den jeweiligen lokalen Kontext angepasste Technologien, Ernährungssouveränität auf Grundlage regionaler Lieferketten sowie Vielfalt statt Monokulturen. Von einer Beschränkung auf Öko-Farming ist nicht die Rede. Grill geht vielmehr davon aus, dass eine der steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Gütern gerecht werdende globale Agrarwende nicht allein auf Basis herkömmlichen lokalen Wissens zu schaffen ist. Für kreative Produktionsmethoden wie umweltverträgliches, ressourcensparendes „Smart Farming“ zeigt er sich offen.