„Ländliches Afrika“: Die Partnerschaft mit Europa braucht Impulse

Die wichtigste Reaktion aber folgte in Form der politischen Erklärung und der Aktionsagenda, die auf der Agrarministertagung von AU und EU im Juni verabschiedet wurde. Es ist eine außergewöhnliche Leistung, dass wichtige Aussagen des TFRA-Berichts in nur drei Monaten in politische Entscheidungen umgesetzt wurden. Die Grundlage dafür hatten die Kommissare Sacko, Hogan und Mimica in enger Zusammenarbeit ihrer Dienststellen gut vorbereitet. Die Agrar- und Fischereiräte der EU und der Ausschuss für Landwirtschaft und Entwicklung im Europaparlament waren bereits während der Arbeit anhand eines Zwischenberichts und nach dem Abschluss unterrichtet worden.

Wie geht es weiter?

So willkommen der bisherige Fortschritt ist – so entscheidend wird es nun sein, welche Taten folgen und wie darauf aufgebaut wird. Die politischen Beziehungen zwischen Afrika und Europa entwickeln sich, und besondere Programme für den Agrar- und Ernährungssektor und die ländliche Wirtschaft liefern den Rahmen. In der „Agenda für Europa“ fordert die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine umfassende EU-Strategie für Afrika. Sie betont die Chancen des Kontinents und das Potenzial für Zusammenarbeit und Wirtschaftsbeziehungen. Ihre Strategie sollte auf dem beidseitigen Bündnis für nachhaltige Investitionen und Beschäftigung von 2018 aufbauen, das darauf abzielt, in fünf Jahren zehn Millionen Arbeitsplätze zu schaffen.

Anfang 2020 steht der erste Test bevor, wenn die EU über ihren künftigen Haushalt 2021-2027, den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), entscheidet. In ihrem ersten Vorschlag will die Kommission die Mittel für Afrika als Teil des vorgeschlagenen neuen Instruments für Nachbarschaft, Entwicklung und Zusammenarbeit gegenüber 2014-2020 erheblich aufstocken. Vorgeschlagen waren Mittel von 32 Mrd. Euro für Subsahara-Afrika und 7,7 Mrd. Euro für Nordafrika, ergänzt durch Mischfinanzierungen und Garantien für Beteiligungsfonds der öffentlichen und privaten Hand.