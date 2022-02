Einer von ihnen ist der 45 Jahre alte Ram Charan aus dem Dorf Acharwala Seharna im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, und seine Familie ist schon seit Generationen von Fehlernährung betroffen. Er gehört zu der ethnischen Gruppe der Saharia, die vom Staat als besonders vulnerabel eingestuft worden ist. Ram Charan war im Wachstum verkümmert, und sein zweieinhalb Jahre altes Enkelkind wurde ebenfalls als „mäßig akut fehlernährt“ diagnostiziert.

„Die Lage hat sich seit einigen Jahrzehnten sichtbar gewandelt“, teilt Ram Charan mit. „Früher lebten wir vor allem von dem, was uns der Wald gab und von der Viehzucht. Aber es gab neue Bestimmungen, die den Zugriff auf die Produkte des Waldes einschränkten.“ 2001 wurde ihm von seinem Bundesstaat ein Hektar Land zugesprochen, aber erst 2016 wurde er offiziell Eigentümer. „Ich baute dort in Einfelderwirtschaft an. Aber von Februar bis Mai gab es zu wenig Wasser, und der Anbau wurde schwierig. Wir sind dann in die größeren Orte in der Nähe gegangen, um Arbeit und Nahrung zu finden“, erläutert er. Ohne bewirtschaftbares Land fehlte es Ram Charan an Einkommen, deshalb rutschten er und seine Familie in die Fehlernährung wie in eine Falle.

Modellbauern und Freiwillige

Ram Charan erhielt Lehrgänge, wie er mit dem was er anbauen konnte, die Ernährung verbessern würde. „Ich kann jetzt lokal verfügbare Nahrungssorten verschiedener Kategorien pflanzen, außerdem habe ich einen Modellgemüsegarten direkt am Haus angelegt.“ Im Sommer würde er nicht als Tagelöhner in die Stadt ziehen, sondern nach dem integrierten Anbausystem ernten, was im Sommer wächst: Bittermelone, Okraschoten, Flaschenkürbis, Koriander und Chilis. „Vor kurzem habe ich von einem Workshop mit Landwirtschaftsexperten neue Ideen mitgenommen, wie ich aus dem, was ich habe, das beste Ergebnis hole, um mich und meine Familie ausgewogen zu ernähren“, sagt er.

Ram Charan ist einer der Aktivsten in den Lehrgängen für Bauern. Er gibt als eine Art Vorbild seine Kenntnisse in Nachbargemeinden weiter, gibt selbst verschiedene Kurse und weist andere Landwirte in verschiedenen Methoden ein, wie sie ihre Böden mit ökologischen Mitteln verbessern oder eigene Gemüsegärten anlegen können.

Die 21-jährige Freiwillige Sonam Mishra aus dem Dorf Pahadi Baban ebenfalls in Madhya Pradesh hat sich zur Aufgabe gemacht, die Mitglieder ihrer Gemeinde zu mobilisieren, Jugendlichen neue Perspektiven aufzuzeigen und Mütter über Kinderbetreuung und Vorteile des Stillens aufzuklären. „Ich unterstütze eine NGO, die die körperliche Entwicklung von Kindern erfasst. Einmal haben wir bei 102 Kindern und Säuglingen Gliedmaßen, Körpergröße und Gewicht gemessen und stellten bei acht von ihnen schwere akute Mangelernährung und bei 18 weiteren mäßige akute Mangelernährung fest. Ich besuche die Familien auch regelmäßig und helfe ihnen, Symptome zu erkennen und dann richtig zu reagieren“, sagt Sonam.

Das Engagement der jungen Frau hat bei den Müttern ihres Dorfes sichtbare Wirkung gezeigt. Sie bringen ihre Kinder nun zum örtlichen Anganwadi Center (Kinderbetreuungszentrum), um regelmäßig Gewicht und Größe zu messen, und achten auf die richtige Ernährung und Hygiene. "Wenn wir die Unterernährung besiegen wollen, müssen wir sicherstellen, dass die Gesundheit jedes Kindes regelmäßig kontrolliert wird“, sagt sie. „Ich werde dafür sorgen, dass dies in meinen Dörfern auch geschieht."