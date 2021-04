Der November ist normalerweise ein Monat des angenehmen Wetters und der Feste in Neu-Delhi, aber in der letzten Woche dieses Monats im Jahr 2020 nahmen die Ereignisse eine ganz andere Wendung. Als Bauern zu Tausenden versuchten, in die Hauptstadt Indiens zu ziehen, um ihre Stimme zu erheben, wurden sie an den Stadtgrenzen von einem riesigen Polizeiaufgebot gestoppt. Mit Tränengasgranaten, Wasserwerfern und Schlagstöcken ging die Polizei hart gegen die Bauern vor. Die ließen sich in ihrer Entschlossenheit aber nicht einschüchtern. An verschiedenen Plätzen der Randbezirke begannen sie einen Sitzstreik (Dharna).

Seitdem hat diese Bauernbewegung in Indien hohe Aufmerksamkeit erregt. Obgleich Solidaritätsaktionen fast im ganzen Land stattfanden, hat sich die Bewegung am eindrucksvollsten an den Grenzen Delhis formiert: Bauern und Bäuerinnen versammeln sich und halten eine ständige Wache. Abhängig von Feiertagen und notwendiger Feldarbeit schwankte ihre Präsenz zwischen zehn- und hunderttausenden. Der Protest ist ungebrochen.

Die Mobilisierung kommt nicht von ungefähr. Indiens Bauern haben ein schweres Los, häufig türmen sich erdrückende Schulden auf, für die sie ihr Land und ihre Existenz aufs Spiel setzen. Mehr als acht von zehn landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinbauern auf Parzellen unter zwei Hektar. Sie werden erdrückt, von dem, was als Preis der grünen Revolution gilt: stetig und zuletzt steil steigende Kosten für Kunstdünger und Pestizide, um auf zunehmend ausgelaugten Böden irgendwie den Ertrag zu halten.