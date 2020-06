Fehlernährung ist eine Gerechtigkeitsfrage

Ausmaß von Fehlernährung ist schockierend

Die Gesichter einer unzureichenden oder schlechten Ernährung sind vielfältig. Fehlernährung ist noch immer die häufigste Ursache für Tod und Krankheiten weltweit, unterstreicht der Bericht. Sie kann zu extremen und entgegengesetzten Zuständen führen: Hunger und Unterernährung, Mangel an Mikronährstoffen, oder Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes und Krebs.

Unterernährung ist Fehlernährung in ihrer extremsten Form – sie rührt von einer unzureichenden Aufnahme von Kalorien. Weltweit ist jeder neunte Mensch unterernährt. Seit 2015 steigt die Zahl nach einem längeren Rückgang wieder an, besonders in Subsahara-Afrika, West-Asien und Lateinamerika. Häufig spielen dabei bewaffnete Konflikte eine Rolle, aber auch extreme Wetterereignisse infolge des Klimawandels. In der gleichen Welt, in der 820 Millionen Menschen hungern, leidet inzwischen jeder dritte Mensch an Übergewicht oder Fettleibigkeit. Und diese Gruppe wächst kontinuierlich in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

In irgendeiner Form gibt es Fehlernährung in jedem Land, nach geografischen Regionen sind die Ausprägungen aber unterschiedlich. Unterernährung herrscht in den ärmsten Ländern vor. Dort ist die Rate von Untergewicht laut dem GNR bis zu zehn Mal höher als in reicheren Ländern. Übergewicht und Fettleibigkeit hingegen dominieren in wohlhabenderen Staaten, wo die Verbreitung bis zu fünf Mal höher ist als in armen Ländern. Sie sind aber auch in armen Ländern auf dem Vormarsch. Nicht selten treten dort Unter- und Übergewicht gemeinsam auf, häufig sogar in ein und derselben Familie. Man spricht dann von einer „doppelten Last“ der Fehlernährung (double burden of malnutrition).