Chinas Seidenstraße führt auch nach Afrika

Welche Vorteile bieten sich für Afrika?

Wir wissen, dass chinesische Investitionen insgesamt und trotz einiger Herausforderungen für die afrikanischen Länder im Großen und Ganzen vorteilhaft waren und zur wirtschaftlichen Transformation beigetragen haben. Wie wir in unserem jüngsten Bericht Africa’s economic transformation: the role of Chinese investment des Overseas Development Institute (ODI) zeigen, haben chinesische Investitionen die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Technologie- und Wissenstransfer und die wirtschaftliche Diversifizierung unterstützt.

Doch während Investitionen in die Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen sich weitgehend vorteilhaft ausgewirkt haben, mag es sich mit der Seidenstraßeninitiative künftig anders verhalten. Da die Initiative in Afrika noch relativ neu ist, empfiehlt es sich, für ein besseres Verständnis einige Infrastrukturvohaben zu betrachten, die bislang von China in Afrika finanziert und gebaut wurden.