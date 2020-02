Der Sahel umfasst im engeren Sinn fünf Staaten in der Übergangsregion von Nordafrika zum subsaharischen Afrika. Von West nach Ost sind dies Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und der Tschad. Bisher war der Sahel nur wenig in den Schlagzeilen. Das hat sich geändert, seit die Region fest im Griff einer Krise ist, deren Auswirkungen auch vom Nachbarn Europa ernst genommen werden. Fast täglich erreichen uns Nachrichten zu dschihadistischer Gewalt und blutigen Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Gruppen; die Region ist durch viele sozioökonomische Probleme und schwache Staaten geprägt.

Die wichtigste Herausforderung mit Eskalationspotential besteht derzeit im Sicherheitsbereich. Alle fünf Staaten wurden in Vergangenheit und Gegenwart von dschihadistischer Gewalt heimgesucht. Während es in Mauretanien zuletzt relativ ruhig blieb, hält die Gewalt in Mali in steigendem Ausmaß an und hat auf Niger übergegriffen. In Niger und im Tschad gibt es zudem Attacken von Boko Haram aus dem benachbarten Nigeria. Die dramatischste Entwicklung erlebt Burkina Faso: War das Land nach dem Sturz des langjährigen Potentaten Blaise Compaoré eine Hoffnung für Demokratie, so droht es nun in politisches Chaos abzugleiten. Die Sicherheitskräfte sind überfordert.

Zudem vermischt sich die dschihadistische Gewalt in der gesamten Region zunehmend mit interethnischen Auseinandersetzungen. Die Peulh – auch Fulani oder Fulbe genannt – werden pauschal für Dschihadisten gehalten, und es kommt zu blutigen Angriffen und Vergeltung zwischen den Gruppen. In Mali und Niger können Dschihadisten zudem an die Unzufriedenheit von Tuareg und arabischen Minderheiten anknüpfen, die bereits seit dem Ende der Kolonialzeit besteht.