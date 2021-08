Sechs Fragen an die Parteien vor der Bundestagswahl

Hermann Gröhe, CDU/CSU:

Klimagerechte Lösungen auch für die Landwirtschaft in Entwicklungsländern zu entwickeln, muss aufbauend auf den von Deutschland vor allem in Afrika eingerichteten Grünen Innovationszentren weiterhin im Mittelpunkt der Hungerbekämpfungsmaßnahmen stehen. Dazu zählen z.B. sparsame Bewässerungsmethoden, die Ernten unter den Bedingungen des Klimawandels stabil halten oder sogar steigern. Gleichzeitig müssen wir die Erkenntnisse unserer eigenen Forschung dazu in Deutschland unseren Partnern in Afrika, aber auch in Asien und Südamerika zur Verfügung stellen und in gemeinsamen Projekten mit ihnen angepasst weiterentwickeln – das nützt beiden Seiten.

Serpil Midyatli, SPD:

Deutschland unterstützt bereits viele Klimaanpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern. Die Zahlungen an den Klimaanpassungsfonds sind nur ein Beispiel. Unsere Aufgabe ist es, die Partnerländer in Bezug auf Klimaanpassung und -schutz zu beraten und gemeinsam Maßnahmen umzusetzen. Die Schaffung von Ernährungssicherheit muss auch hier im Zentrum stehen. Dabei spielt die Landwirtschaft in Bezug auf Klimaschutz in vielen Ländern nicht die entscheidende Rolle, es kommt hier viel mehr auf den Energiesektor an. Daher haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass die KfW und ihre Töchter keine fossile Energiegewinnung mehr neu finanzieren. Das Ziel ist eine Versorgung durch dezentrale und erneuerbare Energie. Zudem müssen wir unsere Anstrengungen in Bezug auf den Erhalt und Wiederherstellung von Wäldern legen. Die Vorgänge in Brasilien sind ein erschreckendes Beispiel. Daher lehnen wir in der jetzigen Situation die Ratifizierung des MERCOSUR-Abkommens ab.