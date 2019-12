Jenseits von Hühnerteilen: Was Afrikas Agrarprodukte am Wettbewerb hindert

Europas Exporte: schlecht für Einkommen und Beschäftigung

Dank der EU haben afrikanische Verbraucher zwar Zugang zu größerer Vielfalt und preisgünstigen Waren. Doch ist zugleich belegt, dass die Ausfuhren sich disruptiv auf Produzenten und Haushaltseinkommen auswirken (Kareem, 2014). So schaden Milchexporte lokalen Erzeugern und Haushalten, die mit Milchwirtschaft ihren Lebensunterhalt bestreiten. Allein die EU-Exporte von Magermilchpulver – gestützt durch hohe Direktzahlungen und Tiefstpreise – verdreifachten sich in zehn Jahren auf 36.000 Tonnen in 2016.

Dies hatte verheerende Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit afrikanischer Erzeuger, verschärfte soziale Probleme, etwa durch den Verlust von Arbeitsplätzen im Milchsektor und in der Viehzucht, und verwandelte nicht wenige Viehhirten in Dschihadisten.

Ein weiterer schwieriger Fall sind Tomatenkonserven. Trotz der hohen Eigenproduktion in Afrika gehen große Mengen beschädigter Tomaten nach der Ernte verloren. Das öffnete die Schleusen für einen Zustrom von Tomatenmark, insbesondere aus Europa. So werden jährlich rund 10.000 Tonnen billiges Tomatenmark aus der EU nach Ghana exportiert (Bradshaw, 2019). Die Tomaten ghanaischer Bauern verrotten derweil auf den Farmen, Arbeitsplätze gehen verloren. Europäische Konserven verdrängen südafrikanische Tomatenprodukte am Kap und in Exportmärkten wie Japan und den USA und vernichten tausende saisonale und ständige Arbeitsplätze.