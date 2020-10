Wie China mit Auslandshilfe Einfluss nimmt

Quelle: Analyse von Development Reimagined auf Basis von Medienberichten und der CIDCA-Website, Stand: März 2020

Entwicklungszusammenarbeit und ‚Belt and Road‘-Initiative

Und was hat Chinas "Belt and Road"-Initiative" damit zu tun? Die vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping 2013 ins Leben gerufene Initative der neuen Seidenstraße gilt dank ihrer großen Reichweite und der massiven Projekte inzwischen als maßgebend für Chinas Engagement in der ganzen Welt, einschließlich seiner Entwicklungszusammenarbeit. Weltweit umfasst die BRI rund 140 Länder (siehe Abb. 4) mit einer Vereinbarung, in denen zusammen zwei Drittel der Weltbevölkerung leben.