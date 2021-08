Nahezu alle Länder, die sich in hohem Maße von aquatischen Nahrungsmitteln ernähren (definiert mit mehr als 20 Prozent des Gewichts der tierischen Lebensmittel einer Landesbevölkerung) liegen im globalen Süden, darunter viele der ärmsten Länder in Afrika, Asien und im Pazifik. In diesen Regionen, wo aquatische Nahrungsmittel einen so überragenden Beitrag zu Ernährung und Zufuhr von Mikronährstoffen leisten, ist es um so entscheidender, diese weiterhin zugänglich und verfügbar zu halten. Es ist ein Schlüssel für die Bekämpfung von Unterernährung. Hielte der derzeitige Rückgang von Anlandungen in der Fischerei an, würden geschätzt 845 Millionen Menschen – oder elf Prozent der Weltbevölkerung! – einen Mangel an einem oder mehreren Mikronährstoffen erleiden (Golden et al, 2016).

Unter der großen Vielfalt gefangener Fischarten sind viele klein genug, um im Ganzen samt Gräten verzehrt zu werden. Das bedeutet, dass auch der größte Teil ihres Kalziums konsumiert wird, während Gräten (und ihr Kalzium) von größeren Fischen als Tellerabfälle entsorgt werden. Einige kleine Fischarten haben verglichen mit den wichtigsten Süßwasserzuchtfischen besonders günstige Mikronährstoff- oder Fettsäureprofile. Ob diese Unterschiede sich wesentlich auf die Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit auswirken, hängt von der Vielfalt der Ernährung und der Abhängigkeit von Fisch als Hauptnahrungsquelle ab.

2) Lebensgrundlagen und Beschäftigung. Aquatische Nahrungsmittelsysteme sind essentiell für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Beschäftigung und Einkommen. 59,5 Millionen Menschen sind direkt in der Erzeugung beschäftigt, davon 85 Prozent in Asien und 9 Prozent in Afrika (FAO, 2020). Zwei Drittel dieser Arbeitsplätze sind in der Fangfischerei angesiedelt. Die Wertschöpfungsketten für aquatische Lebensmittel bieten in erheblichem Umfang indirekte Jobs für Arbeiter und eine Vielzahl von KMU. Etwa die Hälfte der Beschäftigten in aquatischen Lebensmittelsystemen sind Frauen. Ein großer Teil dieser Arbeit (z. B. Sammeln und Trocknen von Fisch) ist informell oder unbezahlt und wird im Vergleich zu sichtbaren, männer-dominierten Tätigkeiten wie dem Fang häufig übersehen und unterbewertet.