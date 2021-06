Das “grüne Gold” und die Folgen der Digitalisierung

Vor 30 Jahren, als die Regierungen kurz davor standen, die Verhandlungen des internationalen Übereinkommens über die biologische Vielfalt abzuschließen, hätten wohl die wenigsten von ihnen die hitzigen Debatten vorausgesehen, die sich heute um das "grüne Gold" entwickeln – um die daraus gewonnenen genetischen Informationen.

Das Übereinkommen, das umfassendste verbindliche Abkommen, das sich mit der Erhaltung biologischer Vielfalt von Pflanzen und Tieren bis hin zu Mikroorganismen befasst, hat ehrgeizige Ziele gesteckt. Von Staats- und Regierungschefs 1992 auf dem Erdgipfel von Rio de Janeiro unterzeichnet, verpflichtet die Konvention ihre Vertragsparteien nicht nur zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. Ein weiteres Ziel des jetzt von 195 Staaten ratifizierten Vertrags ist „die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile, insbesondere durch angemessenen Zugang zu genetischen Ressourcen und die angemessene Weitergabe der einschlägigen Technologien“.

Das Ziel der Regelungen zu Zugang und Aufteilung der Vorteile (access and benefit-sharing/ABS), die sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben, bestand darin, die biologische Vielfalt zu erhalten, indem sie wirtschaftlich rentabel wird. So will das Übereinkommen einen wirtschaftlichen Anreiz für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung des "grünen Goldes" schaffen. Es bestätigt das Recht der Staaten, den Zugang zu ihren genetischen Ressourcen zu regeln, und es erkennt außerdem ihr Recht an, an den Vorteilen teilzuhaben, die sich aus der Nutzung dieser Ressourcen ergeben.